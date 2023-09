119 coups de couteau: coupable du meurtre non prémédité de sa conjointe

Un jury n’a pas cru qu’un homme qui a tué sa conjointe de 119 coups de couteau n’avait pas l’intention de la tuer et l’a condamné pour meurtre.

Le 16 novembre 2019, Stéphane Massé a tué Linda Lalonde, avant de se livrer aux autorités et tout avouer.

Il a tenté de convaincre le jury qu’il n’avait pas l’intention de lui enlever la vie, que l’importante quantité de cocaïne qu’il avait prise l’avait rendu « légume, comme un robot ». Il espérait être reconnu coupable d’homicide involontaire.

Mais le jury a plutôt adhéré à la version de la Couronne, qui affirmait que la brutalité utilisée pour donner au moins 100 coups de couteau démontre qu’il avait bel et bien l’intention de causer la mort de Linda Lalonde.

En effet, immédiatement après le crime, l’accusé avait appelé son collègue pour lui raconter une histoire inventée de toute pièce afin d’éviter qu’il se pointe chez lui.

Changé ses vêtements

Massé avait ensuite changé de vêtements, s’était lavé le visage et les mains, avant de quitter en prenant soin de barrer la porte en quittant.

Selon la Couronne, il était clair que l’accusé avait « la capacité de prévoir les conséquences de ses actes » pendant le meurtre.

Il avait en effet raconté aux policiers que s’il s’était autant acharné sur sa victime, c’était pour « abréger ses souffrances ».

Difficultés dans le couple

Juste avant de tuer sa conjointe, l’accusé lui avait demandé de s’assoir à la table, dos à lui. Il lui avait ajouté de fermer les yeux, puisqu’il avait une surprise pour elle. C’est alors qu’il avait saisi le plus gros couteau dans la cuisine, lui avait donné un bec sur la tête pour ensuite la poignarder à 119 reprises.

Le couple battait de l’aile depuis quelques semaines. La femme lui aurait fait un ultimatum en lien avec sa consommation de cocaïne.

Il se droguait surtout lorsqu’il travaillait comme livreur de pizza. Au moment du drame, il était d’ailleurs en plein quart de travail.

La Couronne était représentée par Me Hélène Langis et Me Lili Prévost-Gravel. L'accusé est représenté par Mes Martin Latour et Emmanuelle Rheault.

– Avec Érika Aubin