Plus forte croissance depuis 1957: l’immigration stimule le boom de la population

L’augmentation de l’immigration temporaire au Canada a accéléré la croissance de sa population en juillet dernier, créant le plus grand boom depuis 1957, a constaté Statistique Canada.

Le nombre de résidents canadiens a crû d’un peu plus de 1 million de personnes depuis le 1er juillet 2022, selon les données de l’agence fédérale publiées mercredi. Il s’agit donc d’un bond de 2,9%.

Ce boom est donc le plus important enregistré sur une période d’un an depuis 1957 (+3,3%), lorsque la crise des réfugiés hongrois sévissait et que le baby-boom était à son sommet.

L’un des principaux facteurs de cette hausse serait dû à la vague d’immigration récente, alors que le nombre de titulaires de permis de travail et d’études a augmenté.

Ainsi, en date du 1er juillet 2023, il était estimé que plus de 2,1 millions de résidents non permanents vivaient au Canada. Il s’agissait d’une progression de 46% par rapport à la même date un an plus tôt.

Du côté du Québec, la population a connu «une croissance record», mais inférieure aux autres provinces en augmentant de 2,3%.

«Si le taux d'accroissement démographique observé au cours de la dernière année devait demeurer au même niveau dans le futur, la population du Canada doublerait en 25 ans», a expliqué Statistique Canada.