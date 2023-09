Polémiste d’extrême droite en commission parlementaire: les partis politiques lui barrent la route

Toutes les formations politiques représentées à l’Assemblée nationale se sont entendues pour barrer la route au polémiste d’extrême-droite Alexandre Cormier-Denis, qui était attendu jeudi à la commission parlementaire sur l’immigration.

François Legault croit que ce genre de personnage n’a pas sa place au Parlement.

Sa ministre de l’Immigration, qui pilote actuellement les consultations sur la planification des seuils de nouveaux arrivants, ne tenait pas elle non plus à l’entendre. Le Parti québécois, Québec solidaire et le Parti libéral ont tous appuyé la démarche du gouvernement visant à modifier la liste des invités en commission parlementaire afin que l’homme qui préconise la théorie du «grand remplacement» ne soit pas entendu.

Réaction à la controverse concernant ma présence à l’Assemblée nationale.



En tant que simple citoyen, j’ai envoyé un mémoire à la Comission des relations avec les citoyens intitulé « Manifeste pour une politique d’immigration responsable » et dès le 30 août, j’ai reçu une… — Alexandre Cormier-Denis (@acormierd) September 27, 2023

«L’ethno-nationaliste» Alexandre Cormier-Denis avait notamment organisé en 2016 une rencontre avec la présidente du Front national, Marine Le Pen.

Photo Wikicommons

