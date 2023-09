Selon Mick Jagger, avoir de jeunes enfants lui permet de rester en phase avec l'époque

Mick Jagger a révélé qu'avoir un jeune enfant l'aidait à se sentir « pertinent ».

Le chanteur de 80 ans a évoqué sa famille et sa compagne, Melanie Hamrick, qui partage sa vie depuis 2014. « J'ai une famille vraiment merveilleuse qui me soutient, a-t-il expliqué. Et j'ai, vous savez, de jeunes enfants, ça vous donne le sentiment d'être pertinent », a déclaré le leader des Rolling Stones dans une nouvelle interview accordée au WSJ Magazine.

Mick Jagger et Melanie Hamrick ont un fils, Deveraux, âgé de 6 ans. Le rockeur a sept autres enfants, l'aînée, Karis, ayant 52 ans. Le chanteur des Rolling Stones a également discuté des réseaux sociaux et des rumeurs qui circulent sur sa vie personnelle et professionnelle. Il a expliqué pourquoi il avait décidé de rendre publique et de confirmer sa romance avec l'ancienne ballerine de 36 ans. « Les gens publient des trucs et tout le monde pense, quelle que soit la fille à côté de laquelle je me tiens : “C'est ta nouvelle petite amie ?” Maintenant, tout le monde sait », a-t-il déclaré, évoquant sa relation avec sa compagne.

Et s'il est prêt à partager certains détails sur sa vie, d'autres domaines restent privés. « J'aime garder certaines limites », a-t-il ajouté.

Les Rolling Stones ont récemment confirmé l'arrivée de leur premier album de musique originale en 18 ans. Hackney Diamonds devrait sortir le 20 octobre et mettra en vedette des vedettes comme Stevie Wonder et Lady Gaga.