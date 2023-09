Stéphane Rousseau rivalise avec les plus célèbres mannequins lors d'une séance photo en noir et blanc

En posant lors d'une récente séance photo, Stéphane Rousseau a prouvé qu'il n'avait rien à envier aux plus grands mannequins de ce monde!

• À lire aussi: Stéphane Rousseau ému aux larmes après son passage aux «Enfants de la télé»

• À lire aussi: La conjointe de Stéphane Rousseau souligne leurs 3 ans d'amour

• À lire aussi: Stéphane Rousseau partage une rare photo avec son fils, Axel



Sur son compte Instagram, l'humoriste, comédien, animateur et auteur a montré à ses abonnés qu'il pouvait, sans gêne, ajouter le titre de mannequin à son CV déjà bien impressionnant.



Au cours des derniers jours, celui qu'on peut voir quotidiennement dans STAT a posé sous la lentille du photographe Alexandre Champagne, et il a partagé quelques clichés croqués lors de cette séance.



Ce sont neuf portraits, en noir et blanc, que Stéphane nous fait ainsi découvrir, à travers lesquels il communique diverses émotions.

• À lire aussi: Catherine Brunet a des allures de femme fatale dans une séance photo sexy

• À lire aussi: Katherine Levac comme vous ne l'avez jamais vue dans une séance photo en noir et blanc

• À lire aussi: Benoît Gagnon fait monter la température dans une séance photo estivale



«Aidez-moi à faire mon choix ! :) Quoi de mieux que de travailler en ayant du plaisir, merci pour votre talent les amis!!! @alexandre_champagne @styledbyshk @anne_marie_makeupartist @maisonsecondaire_», a-t-il écrit en guise de légende, pour remercier l'équipe derrière la caméra.



Après avoir posé la question, il semblerait que si on se fie aux commentaires (et ils sont nombreux), c'est la photo #5 qui l'emporte dans le coeur de ses abonnés, qui semblent préférer le voir sourire!



Et vous, quelle est votre favorite?



À VOIR AUSSI: