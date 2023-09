«Tout le monde est beau comme il est»: AJ McLean bientôt de passage à Montréal

Montréal accueillera une véritable légende de la pop dès jeudi alors que AJ McLean, membre des Backstreet Boys, sera de passage dans la métropole pour faire la promotion de la téléréalité qu’il anime, The Fashion Hero: A New Kind of Beautiful.

TVA Nouvelles est allé le rencontrer pour savoir ce qu’il aimait tout particulièrement de ce nouveau projet.

«C’est probablement la téléréalité la plus inspirante... trouver le prochain visage de notre marque – votre poids, votre âge, votre ethnicité, votre préférence sexuelle : tout cela n’a pas d’importance, tout le monde est beau comme il est», a détaillé AJ McLean.

La légende de la pop indique que l’important, c’est d’être à l’aise avec son apparence physique, avec, par exemple, la façon dont on s’habille, ou se maquille. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’on peut être véritablement qui on est, dit-il.

«Pour moi, c’est mon vernis à ongles, que je porte depuis 25 ans. Je porte du maquillage tous les jours : ça me donne confiance en moi quand je sors de chez moi», explique-t-il.

La journaliste Christine Manzo a revisité avec AJ McLean certains de ses «looks» au fil des ans; voyez la séquence dans la vidéo dans le haut de l’article.