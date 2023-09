Trois décès à Blanc-Sablon: Des pêcheurs voudraient se qualifier pour l’assurance-emploi

À Blanc-Sablon, la douleur est encore vive trois jours après la tragédie maritime qui a coûté la vie de trois pêcheurs.

Certains pêcheurs doivent étirer leur saison jusqu'à l'automne uniquement pour se qualifier à l'assurance-emploi. Un choix qui met leur vie en péril parce que, selon plusieurs, les conditions de navigation se détériorent rapidement, notamment en haute mer à ce temps-ci de l'année.



«Si l’assurance chômage n’était pas si difficile à atteindre, je crois que les personnes qui pêchent à ce temps-ci de l’année y penseraient deux fois», a dit le maire de la petite communauté d’à peine 1 100 âmes, Andrew Etheridge. C’est inacceptable.»

Depuis 2015 le gouvernement libéral de Justin Trudeau promet une réforme de l'assurance-emploi. Huit ans plus tard, trois mandats et deux ministres du revenu national plus tard, la réforme se fait toujours attendre.

«On doit offrir une réforme, c’est important, a soutenu la directrice générale chez Action-Chômage Côte-Nord, Line Sirois. C’est important pour la santé des gens, pour la santé des régions. [...] On a des morts et ça fait 20 ans que c’est grave !»

Vibrant hommage

À la Chambre des Communes, les trois disparus ont reçu un vibrant hommage.

Marilène Gill pointe du doigt les Libéraux. La députée de Manicouagan les accuse laxisme, et de manquer de volonté politique pour respecter leur promesse.

«On est capable de faire la réforme. De toute façon je crois que c’est notre devoir de société», a indiqué la députée bloquiste.

Pour leur part, la ministre des Pêches et Océans (et ancienne ministre du Revenu national) Diane Lebouthillier et l’actuelle ministre du Revenu, Marie-Claude Bibeau, n’ont pas accordé d’entrevue.