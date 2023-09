Une maison pour sans-abris au Lac-Saint-Jean?

Devant le phénomène de l’itinérance qui continue à prendre de l’ampleur au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le maire de Roberval espère l’ouverture très prochaine d’une maison pour accueillir les sans-abris.

Une maison à vendre est convoitée par les autorités, afin qu'elle devienne un lieu permanent pour héberger les personnes en situation d’itinérance en plus de leur offrir des services.

Les roulottes temporaires mises en place lors de l'hiver ne seraient plus suffisantes.

«Si on prend le bilan de l’hiver dernier, certains soirs, on est monté à neuf personnes alors qu’on avait six places dans les haltes-chaleur», a remarqué le maire de Roberval, Serge Bergeron.

Aucune démarche concrète n'a encore abouti, mais le maire croit que la résidence pourrait être convertie, si elle est achetée. Les négociations pourraient se conclure dans les prochains jours.

Serge Bergeron estime qu'il pourrait y avoir de 9 à 12 lits permanents. Il espère une ouverture d'ici le 1er novembre, avant l’arrivée du temps froid. Des itinérants ont déjà installé des tentes à la Pointe Scott.

Le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean aurait la responsabilité de chapeauter le projet qui pourrait voir le jour grâce à une subvention de Québec. Le Centre Mamik, qui collabore au dossier de l'itinérance, estime pour sa part qu'il est encore trop tôt pour confirmer la réalisation d'un tel projet.