Une mère à bout de ressources pour son enfant à besoins particuliers

Une mère monoparentale de Trois-Rivières est à bout de souffle. Elle ne sait plus vers qui se tourner pour avoir de l'aide pour son garçon de 4 ans, qui présente de sérieux troubles de comportement.

Le petit a été expulsé de son CPE, récemment, alors qu'il y était depuis l'âge de 9 mois.

Il a de la difficulté à gérer ses émotions.

Selon sa mère, pour attirer l’attention, il peut notamment lancer des objets, mordre grafigner et grogner.

En apprenant la nouvelle, le garçon a pleuré et s'est désolé de ne pas pouvoir revoir ses amis.

Sa mère a déposé une plainte au ministère de la Famille, qui confirme qu'«elle a été traitée par la Direction régionale. [Mais qu']il appert que le CPE a agi conformément à sa politique d'expulsion», a confirmé le ministère par courriel.

Elle l'a ensuite inscrit dans une école privée en maternelle 4 ans: après 48 heures, il est à nouveau expulsé.

«Je suis un peu émotive, j'ai de la misère à dormir aussi. Je me réveille la nuit et le hamster il tourne», a indiqué la mère de famille qui craint aussi pour son emploi qu'elle a mis de côté à plusieurs reprises.

C'est un épuisement que trop pour les parents

«Si on n'apporte pas l'aide nécessaire, cet enfant-là va être encore renvoyé de l'école. Qu'est-ce qui va arriver? Bien cet enfant-là va être à la maison. Il y a un papa ou une maman qui n'ira pas travailler pour s'occuper de son enfant et il y a déjà présentement au Québec plus de 1000 enfants qui sont scolarisés à la maison, mais pour lesquels il y a un bris de service», a pour sa part souligné la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation et députée libérale, Marwah Rizqy.

Après avoir fait une demande dans un CLSC l'an dernier, le petit a finalement rencontré une psychoéducatrice à quelques reprises, sans résultat pour l'instant.

Situations similaires

Par ailleurs, la psychoéducatrice Mélanie Bilodeau reçoit plusieurs parents dans la même situation et croit qu'il est normal qu'un enfant présente ce genre de signe jusqu'à un certain point.

«J'ai un profond malaise quand on étiquette des enfants de 4 ans qui sont en plein développement, a-t-elle dit. Ils ont un cerveau encore très immature. Au niveau de la régulation des émotions, c'est encore difficile à cet âge-là. Oui, il y a de l'opposition, de l'impulsivité, de l'agressivité. On en observe beaucoup chez des enfants de 4 ans et c'est normal.»

Elle estime aussi que plus de ressources devraient être déployées dans les CPE ou même en maternelle 4 ans pour que les enfants puissent être pris en charge rapidement et de façon constante.