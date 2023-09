Votre latte à la citrouille épicée contient un ingrédient qui pourrait nuire à votre santé

La noix de muscade est un ingrédient clé du fameux latte aux épices et à la citrouille, une boisson populaire à l’arrivée de l'automne.

Le breuvage est difficile à résister avec son goût d’épices, mais il semble qu’il vaudrait mieux éviter d’en consommer chaque jour, rapporte le New York Post.

«La noix de muscade est une épice polyvalente qui ajoute une saveur chaleureuse de noisette aux plats sucrés et salés», a déclaré au New York Post la Dre Mary Sabat, nutritionniste et propriétaire de BodyDesigns.

À l’automne, les gens ont tendance à abuser des aliments à base de muscade comme les lattés, le pain, les chips et même le miel.

Dre Sabat révèle que l'un des avantages de la muscade est qu'elle est riche en antioxydants «qui peuvent aider à combattre le stress oxydatif» qui survient lors d’un déséquilibre entre la production et l'accumulation d'espèces réactives à l'oxygène dans les cellules et les tissus, selon l'Institut national de la santé.

L'incorporation de muscade ou d'épices similaires dans l’alimentation peut donc aider à prévenir le stress oxydatif.

Cependant, cette épice comporte également des inconvénients et la consommation en modération peut être la clé pour les éviter.

«La consommation de muscade en grande quantité peut entraîner des hallucinations, des nausées et d’autres problèmes de santé», explique Dre Sabat. «Elle doit être utilisée avec parcimonie.»

Les symptômes de la toxicité comprennent des nausées, des vomissements, une sécheresse buccale, ainsi que, dans les cas graves, des convulsions, des hallucinations, de la confusion et une tension artérielle instable.