Acheter un immeuble pour combattre la pénurie de main-d'œuvre

L'entreprise Chemise Empire a acheté un triplex pour pouvoir accueillir des employés de l'extérieur. C'est un argument supplémentaire à donner à la main-d'œuvre pour qu'elle accepte de venir travailler pour elle.

Pour l'instant, deux personnes sont arrivées directement de Tunisie : Mohamed et Hiba. Les deux candidats comptent plusieurs années d'expérience dans le domaine du textile et sont déjà très autonomes, même en moins d'une semaine.

Ils cohabitent dans l'immeuble acheté spécialement pour eux par leur employeur.

«Les travailleurs avaient leurs documents prêts depuis février, mais on ne trouvait pas de logement alors qu’on a acheté un immeuble. On est en train de les rénover pour accueillir d'autres personnes», a expliqué la directrice des ressources humaines et responsable des opérations manufacturières chez Chemise Empire, Solange Fournier.

Meubles, électroménagère, trousse de toilette... Tout était en place pour que les travailleurs puissent s'installer facilement.

«Qu'une entreprise fasse tout ça pour des employés qu'elle ne connait pas, c'est rare», s’est étonné Hiba.Pour l'instant, il n'y a qu'un seul logement qui est prêt à accueillir les travailleurs. Les deux autres sont en rénovation. Au total, ultimement, ils pourront accueillir huit personnes ou huit couples.

«Je vais accueillir ma famille ici. Ma femme et mes deux enfants. Elle va travailler pour la même société, chez Chemise Empire», a affirmé Mohamed, en souriant.

Cet immeuble agira comme tremplin pour les futurs travailleurs qui voudront déménager à Louiseville. Hiba, par exemple, a déjà trouvé un autre logement pour elle et sa famille.

«On essaye d'attirer les gens vers les régions, alors c'est sûr que pour nous ça peut être une opportunité de dire qu'on a de la place pour eux le temps qu'ils s'installent comme il faut dans la région», a ajouté Mme Fournier.

Cinq autre tunisiennes doivent prendre la route pour le Québec dans les prochaines semaines. Avec ces logements, il sera plus facile d'ajouter des employés dans l'entreprise et ils se sentiront vites à la maison.

