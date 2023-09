Armes à feu: trois arrestations dans un motel de Québec

Trois suspects ont été arrêtés près d’un complexe hôtelier de Duberger–Les Saules, mercredi soir, lors d’une intervention qui a mené à la découverte d’objets liés aux armes à feu.

Les policiers du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) ont d’abord intercepté un véhicule près de l’Hôtel-Motel Le Gîte, sur le boulevard Wilfrid-Hamel, vers 21 h.

« Les policiers ont fait des observations qui les ont menés à procéder à l’arrestation de trois hommes de 19 à 24 ans relativement à des infractions concernant les armes à feu », indique la porte-parole Sandra Dion, ne précisant toutefois pas la nature de ces observations.

Un périmètre de sécurité a rapidement été établi autour d’une chambre d’hôtel de l’endroit, en raison d’informations recueillies sur le terrain. Le complexe hôtelier a été évacué par mesure de sécurité.

Le Groupe tactique d’intervention (GTI) a alors pris en charge la sécurisation de la chambre en question. Une perquisition sur place a ensuite permis de découvrir des objets reliés aux armes à feu.

« Les trois personnes initialement arrêtées à la suite de l’interception seront donc rencontrées par des enquêteurs du projet MALSAIN. L’enquête se poursuit donc », précise Mme Dion.

Comparution

Les trois suspects ont comparu jeudi après-midi au Palais de justice de Québec. Maxime Coulombe et Jhon-Remy Michel, 19 ans, ainsi que Melvyn-Juste Appolon, 24 ans, font tous face à huit chefs d'accusation en lien avec la possession d'armes prohibées ou d'armes non enregistrées. Trois chefs de bris d'ordonnance s'ajoute aussi au dossier de Jhon-Remy Michel.



La couronne s'est opposée à la remise en liberté des prévenus et a interdit tout contact entre eux. Leur dossier a été reporté à vendredi.

Personne n’a été blessé lors de l’opération.

Il s’agit de la deuxième fois en moins d’un mois que l’Hôtel-Motel Le Gîte est visé par une histoire d’armes à feu. Le 4 septembre dernier, des impacts de projectiles ont été découverts sur un véhicule stationné devant le complexe hôtelier.

