Des semaines de réhabilitation après une morsure d’araignée

Une fillette de 9 ans a vécu des semaines d’enfer après avoir été mordue par une araignée, blessure qui s’est transformée en infection extrêmement souffrante.

• À lire aussi: Le venin de cette araignée est plus efficace que le Viagra

• À lire aussi: Peur des araignées: voici un truc maison pour les garder loin de chez vous

• À lire aussi: Atlanta: un musicien évite le pire après une morsure d’araignée

Sa mère a raconté toute l’histoire de sa fille dans des vidéos sur TikTok, dont une qui a été vue plus de 22 millions de fois et en entrevue au magazine People.

Tout a commencé un matin lorsque Adalynn McDowell, 9 ans, a senti un inconfort en enlevant son pyjama, un léger pincement sur le bras. Si au départ, elle pensait que c’était l’étiquette du vêtement qui frottait sur sa peau, les choses ont rapidement dégénéré.

L’enfant se portait à merveille lorsque sa mère l’a déposée à l’école, mais vers midi, ses symptômes ont commencé à être très inquiétants.

L’enfant ressentait une douleur «extrême au bras».

«Elle a dit que c'était comme un éclair dans son aisselle, puis elle a eu des frissons et de la fièvre. Sa peau était pâle et moite et ses lèvres étaient violettes et elle frissonnait. Elle ne pouvait pas s'arrêter de trembler et elle était un peu courbée», évoque sa maman en entrevue a People.

Après avoir visité deux urgences différentes, les médecins n’ont pas trouvé ce qu’elle avait, même si sa maman les avait prévenus qu’elle pensait qu’il s’agissait d’une morsure d’araignée.

«Je leur ai expliqué tous ses symptômes et ce qui s'était passé et que je soupçonnais que c’était une morsure d'araignée, car l'araignée recluse brune est très commune dans la région où nous vivons», a expliqué la maman.

L’infirmière a alors attribué la fièvre de l’enfant de 9 ans à un virus ou à la COVID, mais la maman s’y est opposée. On lui a prescrit des antibiotiques, avant de les renvoyer à la maison. En quelques heures, les symptômes d'Adalynn se sont aggravés.

«Il était environ 5 heures du matin le lendemain matin, moins de 12 heures plus tard... Je savais que la situation était grave. Elle ne dormait absolument pas. J'ai essayé d'alterner Tylenol et Ibuprofène. Je lui ai même donné de la mélatonine pour essayer de l'aider à dormir. Rien n’a aidé.»

Transférée dans un centre pour enfants

Le lendemain, elles sont retournées à l’hôpital. Les médecins en sont finalement venus à la conclusion qu’il s’agissait d’une morsure d’araignée recluse brune.

Adalynn a finalement été transférée dans un hôpital pour enfants pour une observation plus approfondie, à deux heures de route, situation difficile pour la maman de quatre enfants.

capture d'écran tirée de TikTok

Les médecins lui ont confirmé qu’une telle réaction à une morsure de cette araignée peut arriver à environ 1% des personnes touchées, la majorité des enfants.

Adalynn a fini par rester à l'hôpital pendant six jours, avec les soins de plusieurs professionnels de la santé.

«Elle avait un chirurgien généraliste et un médecin spécialiste des maladies infectieuses. Elle était suivie par un chirurgien plasticien, un hématologue, un chirurgien orthopédiste et un néphrologue, et elle a dû subir une transfusion sanguine à cause d'une anémie, ce qui a provoqué une rupture complète de tous ses organes», se souvient sa maman.

Même si elle a raté certains moments amusants, comme sa saison de softball et son dernier mois d'école, Adalynn a gardé le moral.

Jessica a décidé de partager leur histoire, qui a été au total une épreuve de 76 jours pour Adalynn, sur TikTok dans l'espoir de responsabiliser un autre parent qui pourrait se retrouver dans une situation similaire.

Elle espère que les médecins seront plus conscients.

«Il n'y a pas toujours de solution unique lorsqu'il s'agit de situations médicales, et si un parent a extrêmement peur et qu'il a ces peurs et ces inquiétudes, vous pouvez faire quelque chose pour qu'il se sente mieux, même s’il vous semble que ce n'est pas nécessaire», conclut-elle.