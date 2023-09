Est-ce que c'est moins cher de faire son épicerie au Super C ou au Maxi? On a fait le calcul

BILLET – Quel supermarché est le plus abordable entre Super C et Maxi? Le débat revient toujours lorsqu’il est question d’économies à l’épicerie. J’ai donc décidé de faire la comparaison afin d’en avoir le cœur net une bonne fois pour toutes.

Afin de déterminer si une des deux épiceries offre vraiment de meilleurs prix, je me suis basée sur une liste d’épicerie «de base», que 24 heures a utilisé auparavant, notamment afin de comparer les prix du Walmart, du Tigre Géant et du IGA à ceux de Maxi.

Avant d’entrer dans les résultats, voici quelques paramètres que j'ai utilisés:

S’il y avait des spéciaux, j’en tenais compte, puisqu’on peut penser que quelqu’un qui cherche à faire une épicerie économique choisira la marque en spécial. Je n’ai toutefois pas tenu compte des coupons ou des rabais qui nécessitaient des démarches de la part du consommateur – seulement ce qui se faisait aisément en faisant l’épicerie.

J’ai sélectionné les produits vendus en grande quantité lorsque nécessaire pour bénéficier des rabais, en m’assurant quand même qu’aucune quantité n’était absurde ou trop difficile à utiliser.

Quand les formats n’étaient pas exactement les mêmes, j’ai fait un prorata en utilisant un format similaire pour que la comparaison tienne.

L’épicerie a été faite durant la semaine du 21 au 27 septembre. Le Super C sélectionné est celui qui se trouve dans l’arrondissement Hochelaga-Maisonneuve, sur le boulevard Pie-IX, à Montréal. Pour la comparaison avec Maxi, je me suis rendue au Maxi de la rue Sherbrooke Est, qui se situe lui aussi dans le secteur Hochelaga-Maisonneuve.

Catégorie 1 – Fruits et légumes

Geneviève Abran

Voici le prix de ce que m’auraient coûté les différents produits au Super C, comparativement aux prix du Maxi (entre parenthèses).

1 livre de tomates 0,97$ (1,49$)

1 moyen concombre anglais 1,77$ (1,49$)

1 laitue iceberg 2,49$ (1,99$)

3 livres de carottes 2,47$ (2,49$)

1 livre de poivrons verts 2,49$ (2,49$)

3 livres d’oignons 2,47$ (1,99$)

1 litre de fraises 5,29$ (3,88$)

1/2 chopine de bleuets 4,99$ (3,99$)

3 livres de pommes 2,97$ (5,99$)

1 livre de bananes 0,69$ (0,69$)

3 livres d’oranges 5,99$ (4,99$)

TOTAL: 32,59$ (31,48$)

Les fruits et légumes m’auraient coûté 1,11$ de plus chez Super C que chez Maxi – c'est donc assez similaire.

Catégorie 2 – La boulangerie

Geneviève Abran

Dans le Super C que j’ai visité, la section de la boulangerie est divisée en deux, ce qui a fait en sorte que j’ai eu un peu de difficulté à trouver certains items rapidement.

Voici le prix de ce que m’auraient coûté les différents produits au Super C, comparativement aux prix du Maxi (entre parenthèses).

1 pain tranché aux grains 3,79$ (3,99$)

2 pains tranchés blancs 7,50$ (7,50$)

6 bagels 3,79$ (2,29$)

10 croissants 5,99$ (5,83$)

1 gâteau style «quatre-quarts» 3,88$ (4,50$)

TOTAL: 24,95$ (24,11$)

Les mêmes items de la boulangerie sont 0,84$ plus chers chez Super C que chez Maxi – encore une fois, assez similaire.

Catégorie 3 – La viande

Comme je n’ai pas trouvé de poisson frais lors de mon passage au Maxi, je me suis rabattue sur du poisson surgelé.

Sinon, j’ai très facilement trouvé tous les items que je voulais dans cette catégorie.

Geneviève Abran

Voici le prix de ce que m’auraient coûté les différents produits au Super C, comparativement aux prix du Maxi (entre parenthèses).

1kg de bœuf haché maigre 11,44$ (8,31$)

1kg de poitrines de poulet 16,51$ (17,61$)

1kg de pilons de poulet 4,34$ (11$)

1kg de côtelettes de longe de porc 11$ (11$)

1kg de saucisses italiennes 11,68$ (12$)

400g de poisson de filet de sole surgelé 7,99$ (7,99$)

TOTAL: 62,96$ (67,91$)

J’aurais déboursé 4,95$ de moins en achetant ma viande chez Super C comparativement au Maxi. Le gros rabais sur les pilons de poulet – le prix est 153% plus bas – semble être ce qui a fait pencher la balance. En même temps, ça dépend des produits que l’on aime manger, puisque le bœuf haché était significativement moins cher chez Maxi.

Catégorie 4 – Produits laitiers et œufs

Geneviève Abran

Lors de mon passage chez Super C, j’ai remarqué que la présentation des pots de yogourt dans le réfrigérateur horizontal était un peu douteuse. Il faut dire que j’y suis allée un vendredi après-midi, alors le magasin était plutôt bondé, ce qui peut expliquer le désordre.

Voici le prix de ce que m’auraient coûté les différents produits au Super C, comparativement aux prix du Maxi (entre parenthèses).

1 gros bloc de fromage P’tit Québec 4,59$ (4,44$)

2 litres de lait Québon 2% 4,29$ (4,29$)

1,3kg de yogourt Liberté 5,98$ (6$)

1kg de yogourt grec nature 7,96$ (6$)

12 gros œufs 3,95$ (4,49$)

1 livre de beurre Sélection - 6,49$ (Sans Nom - 6,49$)

TOTAL: 33,26$ (31,71$)

Il faudrait dépenser 1,55$ de plus chez Super C pour les mêmes items. Dans la plupart des cas, les prix sont pratiquement les mêmes, mais c’est le prix avantageux du yogourt grec Le Choix du Président de chez Maxi qui a permis au supermarché d’emporter cette quatrième manche.

Catégorie 5 – Produits végé

Geneviève Abran

J’ai été agréablement surprise de voir que Super C offre un éventail aussi varié de produits véganes, tel que des fausses viandes ou des fauxmages. Au Maxi où je me suis rendue, les options étaient plus limitées, quoique suffisantes.

Voici le prix de ce que m’auraient coûté les différents produits au Super C, comparativement aux prix du Maxi (entre parenthèses).

454 grammes de tofu 3,99$ (3,99$)

340 grammes de hachis végétarien 4,99$ (5,99$)

454 grammes d’hummus 5,99$ (5,99$)

3,78 litres de lait d’amandes réfrigéré 9,38$ (8$)

946ml de lait d’avoine tablette 2,49$ (2,99$)

TOTAL: 26,84$ (26,96$)

Encore une fois, les prix sont très similaires chez Super C et Maxi dans cette catégorie. Quelques rabais chez Super C font légèrement baisser la facture, notamment sur le hummus, le hachis végétarien et le lait d’avoine tablette. Le prix avantageux chez Maxi à l’achat de deux cartons de lait d’amandes égalise le tout.

Catégorie 6 – Produits non périssables

Geneviève Abran

Cette section de l’épicerie est très similaire chez les deux bannières et l’offre de produits m’a semblée équivalente.

Voici le prix de ce que m’auraient coûté les différents produits au Super C, comparativement aux prix du Maxi (entre parenthèses).

900 grammes de pâtes Sélection 2,29$ (Sans Nom 2,29$)

640ml de sauce tomate Catelli 2,99$ (1,99$)

796ml de tomates en dés 1,79$ (1,89$)

540ml de pois chiches en conserve 1,69$ (1,39$)

2kg de riz blanc à grains longs 4,49$ (4,49$)

1kg de beurre d’arachides standard 6,99$ (5,77$)

750 grammes de beurre d’arachides naturel 6,99$ (5,77$)

725 grammes de céréales Cheerios Miel et noix 5,47$ (5,49$)

900g de mélange de noix de luxe 20,99$ (25,49$)

5 barres granola 2,97$ (2,99$)

6 coupes de compote de pommes non sucrée 1,99$ (2,29$)

925 grammes de café moulu Maxwell House 8,97$ (9,99$)

270 grammes de biscuits Oreo 2,99$ (2,49$)

960ml de jus de fruits Oasis 1,99$ (1,29$)

TOTAL: 72,60$ (73,62$)

Les produits non périssables de ma liste d’épicerie sont 1,02$ moins dispendieux chez Super C que chez son concurrent. Ce sont définitivement les beurres d’arachides standard et naturel, en spécial chez Maxi, ainsi que le mélange de noix de luxe, dont le prix est plus avantageux au Super C, qui ont fait la différence dans le total de cette catégorie.

Grand Total

Super C: 253,20$

Maxi: 255,79$

Cette épicerie de base coûte 2,59$ de moins chez Super C que chez Maxi. C’est un écart de 1%.

De façon générale, les produits étaient affichés pratiquement aux mêmes prix, avec seulement quelques sous de différence - parfois moins chez Super C, parfois moins chez Maxi. La différence de prix était plus grande presque seulement lorsque l’une ou l’autre des bannières avait une promotion sur l’item.

Considérant ces résultats, pour choisir entre Maxi et Super C, je crois qu’il est logique de simplement favoriser l’épicerie qui est la plus facile d’accès pour soi. Je ne serais pas surprise que le gagnant ait pu être différent une autre semaine, avec des rabais différents offerts.

Une fois la bannière identifiée, on peut bien sûr altérer légèrement sa liste de la semaine en fonction des spéciaux, et le tour est joué!

Si l’épicerie la plus près de chez vous est un Maxi, ça peut valoir la peine de valider avec eux s’ils acceptent les spéciaux du Super C par le biais de leur programme «Imbattables». Si oui, vous pouvez aussi sauver quelques dollars à la caisse, à condition de prendre le temps de télécharger la circulaire de Super C pour identifier les rabais dont vous voulez bénéficier cette semaine-là.

Cette vidéo pourrait vous intéresser: