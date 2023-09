«Il n’allait pas bien»: les proches du suspect du triple meurtre ne comprennent pas qu’il soit sorti de l’hôpital

Tant les proches du jeune schizophrène qui a abattu trois hommes ciblés au hasard qu’un préposé de l’hôpital psychiatrique se demandent pourquoi il a obtenu son congé de l'établissement puisqu’il n’allait visiblement pas bien et menaçait même du personnel de la santé.

« Il me disait avec son air sarcastique : “J’ai besoin de ton nom de famille”, et il disait que des choses allaient m’arriver à l’extérieur [...]. C’étaient clairement des menaces », a rapporté nerveusement un préposé aux bénéficiaires lors de l’enquête publique. Son identité est protégée par une ordonnance de non-publication.

La coroner, Me Géhane Kamel, souhaite faire la lumière sur les meurtres en pleine rue d’André Lemieux, 64 ans, de Mohamed Belhaj, 48 ans, et d’Alex Levis-Crevier, 22 ans, ainsi que sur le décès du suspect Abdulla Shaikh.

Photo Martin Alarie

L’homme de 26 ans connu pour ses troubles mentaux a été abattu par la police dans une chambre de motel mettant ainsi fin à sa cavale meurtrière dans le grand Montréal, le 4 août 2022.

Entre les mailles du système

Dans les années précédentes, celui qui était atteint de schizophrénie a fait plusieurs séjours en psychiatrie à l’Institut Philippe-Pinel et à l’hôpital de la Cité-de-la-Santé. Une fois, il a carrément fait craquer le préposé aux bénéficiaires à Laval, qui a tenté de porter plainte à la police.

« J’ai appelé le 911, mais on m’a dit que c’était un patient psychiatrique, que c’étaient juste des menaces voilées et qu’on ne pouvait rien faire pour moi », s’est-il souvenu.

Les menaces ont continué dans les jours suivants : « Je suis allé voir [mon patron], car j’avais peur et j’étais inquiet. J’ai vraiment craqué, j’en ai braillé une shot », a lancé celui qui a ensuite été changé de département.

Selon lui, les docteurs ont fait un bon travail, mais il arrive que des « patients tombent dans les mailles du système ».

Un drame évitable

Les proches d’Abdulla Shaikh ne comprennent pas « comment il avait pu sortir » de l’hôpital environ un an avant de passer à l’acte.

Courtoisie du Bureau du coroner

« Il n’allait pas bien. Il n’était pas comme avant. Il ne parlait plus. Il ne me regardait même plus », a précisé son frère Sakir lors d’une rencontre avec des enquêteurs en mai dernier.

Il estime que le drame aurait pu être évité s’il était resté à l’hôpital : « Mes parents ne pouvaient rien faire. Il n’avait aucun suivi dans la rue sauf ses rendez-vous pour ses injections [de médicaments]. On est tous restés surpris qu’il soit sorti de l’hôpital », a-t-il insisté.

Celui qui avait toujours été proche de son frère cadet a essayé de l’aider au fil des ans. Il lui rendait souvent visite à l’hôpital et avait déjà appelé la police.

« Mais les policiers m’ont dit qu’ils ne pouvaient rien faire parce qu’il n’avait pas commis de crime », a-t-il déploré lors de son témoignage mercredi.

Son frère s’est également demandé pourquoi les rendez-vous pour recevoir ses injections sont passés d’une fois par mois à tous les trois mois. Au moment du drame, il aurait dû recevoir une injection quelques jours plus tard.