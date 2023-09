Il faut parler de diversité de genre tout au long du parcours scolaire, selon la Commission des droits de la personne

Il faut que les questions relatives à la diversité sexuelle et de genre soient abordées dès le primaire et tout au long du parcours scolaire, plaide la Commission des droits de la personne.

«Ce que la science nous démontre, c’est qu’il est essentiel de faire prendre conscience aux enfants de leur éveil», a expliqué jeudi le président de la commission, Philippe-André Tessier, lors de la présentation de son rapport annuel, au parlement.

Dans une lettre envoyée au ministère de l’Éducation en décembre dernier dans le contexte de l'implantation du nouveau cours de Culture et citoyenneté québécoise, la commission des droits de la personne a plaidé pour que «les enjeux relatifs à la diversité sexualité et la pluralité de genres» apparaissent d’un bout à l’autre du parcours scolaire.

La raison en est que «l’expression de genre est un concept important pour comprendre la manière dont une personne exprime son genre et qui (...) est reconnue en tant que motif interdit de discrimination», peut-on lire dans la missive.

«Le contenu du programme devrait y avoir recours de façon continue à travers les cycles et les niveaux», est-il ajouté.

Questionné à ce sujet jeudi, M. Tessier a fait valoir que l’objectif est de bien faire comprendre aux enfants «les différentes catégories», car il s’agit de notions qui peuvent être difficiles à cerner.

«Pour arriver à introduire au secondaire les concepts sur l’identité de genre, il faut en avoir parler un petit peu au primaire», a-t-il dit, en prenant le soin de souligner qu’il faut prendre en compte l’âge des enfants.

«Notre approche n’est pas de dire qu’il faut tout donner tout de suite à un enfant de 6 ans au primaire, au contraire. Il faut faire ça de façon graduelle. Et c’est ce que le programme québécois éducatif prévoit également», a-t-il ajouté.

Discrimination

Par ailleurs, la «recrudescence des propos transphobes et homophobes» préoccupe la Commission des droits de la personne, qui juge important qu’il y ait un débat collectif sur la question, tant et aussi longtemps que la conversation se déroule dans un cadre approprié.

« Les faits ont aussi leur place dans ce débat-là. Quand on se base sur les faits, quand on se base sur ce qui se passe et quand on a un débat ou une discussion, c’est ça le cadre », a-t-il affirmé.

Son rapport annuel fait état que 1% seulement des dossiers d’enquête ouvert par la commission concernent le motif de l’identité et de l’expression de genre pour l’année 2022-2023. Cela représente, au total, 9 dossiers d’enquête sur 779.

En conférence de presse, la vice-présidente de la commission, Myrlande Pierre, a toutefois affirmé que le volume de plaintes n’est pas le reflet fidèle de la réalité, mais plutôt un «indicateur» qui permet «d’illustrer qu’il y a un problème».

«Nous continuons à faire de l’éducation pour justement assurer la promotion et le respect des droits de ces personnes», a-t-elle ajouté.

Rappelons que le gouvernement Legault a annoncé la création d’un «comité de sages» pour se pencher sur les question relatives à l’identité de genre. Il sera piloté par la ministre de la Famille, Suzanne Roy.

