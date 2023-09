«Je me représente en 2026», dit François Legault

François Legault veut mettre fin aux spéculations concernant son avenir : il assure qu’il sera candidat aux élections en 2026.

«Là, je suis en forme. Puis honnêtement, si vous me posez la question, je me représente en 2026, pour vrai», a dit le premier ministre en entrevue à Radio-Canada, en marge de l’annonce de la construction de la méga-usine de batterie de l’entreprise Northvolt, en Montérégie.

Alors qu’il vient tout juste de passer le cap des 25 ans en politique active, M. Legault, 66 ans, s’est souvent fait demander par les journalistes s’il compte briguer un troisième mandat à titre de premier ministre, depuis la dernière élection.

C’est la première fois qu’il répond à la question de façon si catégorique. Jusqu’ici, le premier ministre s’était contenté de dire qu’il se présenterait à nouveau s’il sent qu’il a toujours l’appui de la population, et si sa santé le lui permet.

À la fin de la dernière session parlementaire, au mois de juin, il avait d’ailleurs souligné son intention de rester en poste «pour encore longtemps».

«Il est beaucoup trop tôt pour parler de la relève», avait-il lancé, avec à ses côtés ses deux dauphins, la vice-première ministre Geneviève Guilbault et le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette.

Quelques semaines plus tôt, il avait d’ailleurs fait un lapsus au salon bleu en appelant Geneviève Guilbault «la première ministre», donnant ainsi de l’oxygène aux discussions sur sa succession à la tête de la CAQ en vue des prochaines élections.

Dans l’entrevue à Radio-Canada, M. Legault a réitéré qu’il veut laisser «deux grands legs» avant de se retirer de la vie politique.

Il souhaite «réduire l’écart de richesse avec l’économie verte» et «avoir été le gouvernement qui a arrêté le déclin du français au Québec».

25 ans

François Legault a fait le saut sur la scène politique québécoise le 23 septembre 1998, quand le premier ministre péquiste Lucien Bouchard l’avait nommé ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie. Entre 1998 et 2003, date à laquelle le PQ est chassé du pouvoir, il occupera également les fonctions de ministre de l’Éducation et de ministre de la Santé.

Après plusieurs années sur les banquettes de l’opposition, M. Legault a annoncé qu’il quittait la vie politique en 2009, ce qui ne sera finalement qu’une pause de deux ans.

Reniant ses convictions souverainistes, il a lancé la Coalition Avenir Québec en 2011, en disant avoir pour objectif de s’attaquer à quatre priorités : l’éducation, la défense du français, l’économie et l’efficacité des services publics.

Il est devenu premier ministre à la suite de l’élection générale de 2018, après que la CAQ a passé plus de 6 ans dans l’opposition. Il a obtenu un deuxième mandat aux élections de 2022.

