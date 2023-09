«La Pat' Patrouille 2: La super patrouille - Le film»: meilleur que le premier

Tous les chiots sont de retour et cette fois-ci, ils sont aux prises avec une savante folle.

Dès les premières images, ce deuxième long métrage dédié aux aventures des chiots de la Pat’ Patrouille fait penser à un Marvel. Même rythme trépidant, même musique entraînante, même histoire qui se veut inspirante.

Car, à la suite de la chute d’une météorite sur Aventureville, Stella, Marcus, Ruben, Chase, Rocky, Zuma – mais pas Liberty qui s’est désormais jointe à la troupe chapeautée par Ryder – sont dotés de superpouvoirs qu’ils tiennent de cristaux présents dans l’objet venu de l’espace. On s’en doute bien, les pierres sont convoitées par Mr Hellinger – l’ancien maire de la ville, déchu dans le premier long métrage – et Victoria Vance, une scientifique mal intentionnée.

Étonnamment, les studios Mikros Animation de Montréal, qui se sont occupés du visuel et de l’animation, réussissent à faire encore mieux que dans le premier film. Les couleurs sont plus éclatantes, les textures plus riches, les effets plus travaillés. Car, au contraire de la série télévisée que bon nombre de parents trouvent lobotomisée et «lobotomisante», les longs métrages font l’objet de soins attentifs, tant au niveau visuel qu'au niveau du scénario.

Ici, notamment, Stella – trop souvent oubliée dans la série télévisée – devient le personnage central et ses mésaventures serviront d’exemples de résilience aux petits cinéphiles, ravis de revoir leurs héros dans de nouvelles aventures.

Visuellement, on trouvera également dans ce deuxième volet – eh oui, un troisième film vient tout juste d’être annoncé – des références à bon nombre de classiques du cinéma, dont Star Wars, la série des Marvel ou encore Wall-E.

Pas de doute, le plaisir est au rendez-vous!

La Pat' Patrouille 2: La super patrouille - Le film déboule dans les salles obscures de la province dès le 29 septembre.

Note: 3,5 sur 5