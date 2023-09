L’Allée des célébrités canadiennes: Pag sera intronisé sur ce soir

L’auteur-compositeur-interprète Michel Pagliaro, aussi connu sous l’alias Pag, sera intronisé jeudi soir sur l’Allée des célébrités canadiennes, à Toronto.

Le rockeur canadien, qui a marqué les années 1970 et 1980 dans les deux langues officielles, sera intronisé en compagnie de 12 autres groupes ou chanteurs de rock ayant évolué sur la scène musicale à la même époque.



Glass Tiger, Loverboy, April Wine, Chilliwack et Max Webster font partie de ceux-ci, tout comme Platinum Blonde, le Parachute Club, Rough Trade, Prism, Trooper et Lighthouse et la chanteuse Lee Aaron.



Les artistes canadiens seront honorés ce jeudi dans le cadre d’une «mégacérémonie d’intronisation», la première des deux cérémonies d'intronisation prévues en 2023 soulignant le 25e anniversaire de l'organisation, et devraient d’ailleurs tous se produire sur scène.



La cérémonie d'intronisation annuelle sera pour sa part diffusée en décembre.



L'Allée des célébrités canadiennes est un organisme à but non lucratif qui honore les Canadiens ayant excellé dans les domaines des arts et du divertissement, mais aussi de la science et de la technologie, des affaires, de la philanthropie et de l'athlétisme.



Soulignons que Michel Rivard, Marjo et Jean Millaire seront intronisés au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens le 11 octobre prochain à l'Espace St-Denis, à Montréal.