L’augmentation des GES du secteur pétrolier canadien annule les gains

L’augmentation des émissions des secteurs pétrogazier et du bâtiment au Canada en 2022 a suffi à annuler les réductions effectuées ailleurs dans la société, selon des estimations préliminaires de l’Institut climatique du Canada (ICC) publiées jeudi.

Plutôt que de baisser, les émissions totales du Canada ont grimpé de 2,1 % en 2022 par rapport à l’année précédente, et près des trois quarts (72 %) de cette augmentation sont attribuables aux deux secteurs cités plus haut, soutient l’organisation.

L’augmentation des émissions issues de la production du pétrole et du gaz est liée à «une économie en plein essor, et donc, plus énergivore».

En ce qui concerne les bâtiments, la hausse vient surtout des «besoins accrus» pour le chauffage en hiver.

Il s’agit d’un pas dans la mauvaise direction : le Canada a établi comme cible pour 2030 une réduction de 40 % à 45 % des gaz à effet de serre (GES) par rapport aux niveaux de 2005. La carboneutralité – un bilan d’émissions net à zéro – est l’objectif de 2050.

La nouvelle tombe alors que se multiplient les investissements dans la production de technologies «propres».

Pas plus tard qu’aujourd’hui, les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé en grande pompe l’établissement d’une «giga-usine» de la suédoise Northvolt entièrement dédiée à la production de batteries lithium-ion.

Le déploiement de technologies propres est crédité par l’ICC comme étant le facteur principal de réduction des GES, baisse qui cependant n’est pas assez pour compenser les augmentations globales.

D’un autre côté, des initiatives climatiques plus contraignantes commencent à susciter la grogne auprès d’une part de la population.

Bête noire du Parti conservateur de Pierre Poilievre, la «taxe carbone» du gouvernement Trudeau commence à faire de plus en plus de mécontents au moment où l'inflation et le coût de la vie demeurent au sommet des préoccupations.

Un sondage Léger publié aujourd’hui révèle que 55 % des Canadiens aimeraient voir une réduction de la taxe, contre 37 % qui en demandent l’abolition. À l’opposé, 27 % des répondants appuient la taxe telle qu’appliquée en ce moment alors que 18 % du public est d’accord avec l’augmentation annuelle progressive prévue par Ottawa.