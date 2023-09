Voici notre critique du beau film de science-fiction «Le créateur»

Gareth Edwards, réalisateur de Rogue One et de Godzilla, fait s’affronter John David Washington, Gemma Chan et Ken Watanabe à l’occasion de la traque et de la protection d’une nouvelle forme d’intelligence artificielle (IA) ayant la forme d’une enfant (Madeleine Yuna Voyles).

En 2070, le monde est en plein conflit planétaire. En effet, un ordinateur a fait exploser une bombe nucléaire en plein Los Angeles, et les États-Unis ont rétorqué en interdisant tous les robots et autres formes d’IA. Et celles-ci évoluent désormais librement en Extrême-Orient tandis que le système de défense NOMAD les y traque sans relâche. C’est là qu’entre en scène Joshua (John David Washington, fils de Denzel Washington qui ne possède pas le talent pour la tâche), membre des forces spéciales blessé antérieurement lors d’une opération particulièrement meurtrière et au cours de laquelle il a perdu sa conjointe, Maya (Gemma Chan) et leur enfant.

PHOTO FOURNIE PAR 20TH CENTURY STUDIOS

Envoyé au Vietnam (on décèle ici un relent d’Histoire non digérée) pour y traquer une forme supérieure d’IA et son créateur, un certain Nirmata, Joshua tombe sur le robot, une petite fille qu’il baptise Alphie (Madeleine Yuna Voyles) et qu’il veut alors protéger.

Coécrit avec Chris Weitz, le scénario de Le créateur tourne rapidement en rond, le propos «philosophique» (les guillemets sont indispensables) cédant la place aux scènes d’action inutiles, donnant à Le créateur des airs de patchwork mal digéré de Terminator, Intelligence artificielle (de Kubrick et Spielberg) ou Ex Machina, et sans l’inspiration de L’oubli qui, en comparaison, passe pour un chef-d’œuvre.

PHOTO FOURNIE PAR 20TH CENTURY STUDIOS

Là où Gareth Edwards brille, c’est dans la manière dont il a conçu les effets visuels. Disposant d’un budget réduit, il a eu l’idée de tourner dans des endroits exotiques qui ressemblent le plus possible aux lieux du scénario. Puis il a fait ajouter les vaisseaux, robots et autres effets en postproduction, s’assurant d’une qualité indéniable à moindre coût... ce qui laisse espérer l’utilisation de cette formule pour les Marvel et autres superproductions aux budgets pharaoniques et aux effets spéciaux se démodant à une vitesse supersonique (essayez de revoir le premier Thor aujourd’hui, sans rire).

Le créateur prend l’affiche dès le 28 septembre.

Note : 2,5 sur 5