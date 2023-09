Manifestation des employés de soutien du Cégep de Jonquière

Plus d’une cinquantaine d'employés de soutien du Cégep de Jonquière, à Saguenay, ont marché dans les rues afin d’accentuer la pression sur Québec. Ces travailleurs sont sans contrat de travail depuis six mois.

Les employés de soutien du Cégep de Jonquière et du Centre d'études collégiales en Charlevoix en ont assez. Ils veulent de meilleures conditions de travail et un salaire décent.

«On demande au niveau des tables d'aller chercher soit un 100$ par semaine ou l'IPC + 2% minimum pour cette année et ensuite des augmentations. Actuellement, aux tables de négociations, le gouvernement crampe sur sa position de 9% sur 5 ans alors qu'il prévoit lui-même une augmentation du coût de la vie de 16% sur 5 ans», a clamé Stéphanie St-Gelais, présidente du syndicat des employés de soutien du Cégep de Jonquière.

Et les conditions de travail sont un frein pour le recrutement. Le manque de main-d’œuvre et la surcharge de travail sont de plus en plus difficiles pour les employés de soutien qui déplorent que les étudiants doivent en payer le prix.

TVA NOUVELLES

«On perd une grande partie de nos équipes qui se ramassent dans les entreprises privées pour le salaire et les conditions. Nous, on est là depuis des années qu'on essaie d'avancer sur nos salaires et nos conditions et ça ne bouge pas», a mentionné l’une des manifestantes.

«Le gouvernement veut faire en sorte que les gens restent plus longtemps au travail et qu'ils ne puissent pas prendre leur retraite à l'âge qu'ils devraient selon les facteurs. On a aussi l'enjeu des droits parentaux. En ce moment, malheureusement, on ne se bat plus pour les postes au collège. On a besoin d'aller chercher des conditions qui vont faire en sorte que ce sera plus attrayant de venir travailler pour le gouvernement», a ajouté Mme St-Gelais.

De la rue jusqu’au bureau du député

Les manifestants ont sillonné les rues de Jonquière jusqu’au bureau du député caquiste de Jonquière Yannick Gagnon.

Malgré son absence, il a tenu à assurer qu’il portera leurs revendications au sein de son caucus. Un cadeau a été laissé à son nom.

«Pour qu'il se rappelle qu'on est là et que c'est important qu'on soit valorisé», a ajouté la présidente syndicale.

Si les négociations restent au point mort, le personnel de soutien en éducation au Cégep de Jonquière pourrait faire grève. Un mandat a déjà été obtenu.