Manque de temps et d’énergie: les parents québécois stressés pour leurs enfants

Si presque tous les parents québécois sont très heureux du rôle de leur vie, une bonne partie d’entre eux restent tout de même très stressés pour leurs enfants et ont peur de ne pas être à la hauteur.

C’est ce qu’a indiqué l’Institut de la statistique du Québec dans son rapport «Être parent au Québec en 2022».

Bien plus de la moitié (61 %) des parents trouvent que prendre soin de leurs enfants leur demande plus de temps et d’énergie qu’ils n’en ont, selon les données publiées jeudi.

Près de 17 % des parents considèrent que leurs enfants sont la principale source de stress dans leur vie et que cela peut leur causer bien des inquiétudes.

Les parents ont parfois l’impression de courir toute la journée pour arriver à accomplir toute leur liste de tâches (48 %), d’être épuisés à la fin de la journée (35 %) ou de manquer de temps pour eux-mêmes (36 %) ou pour leurs enfants (20 %).

En général, près d’un quart des parents ont un rythme de vie qui est considéré comme étant très exigeant.

Quasiment la moitié des parents (48 %) se mettent aussi beaucoup de pression dans l’éducation de leurs enfants, quand 17% d’entre eux ressentent cette pression de leurs proches et 12% de la part des médias.

La discipline et l’encadrement (20 %), le suivi des apprentissages et des travaux scolaires (19 %) et les habitudes de vie de leurs enfants (16 %) sont les principaux défis auxquels les parents sont confrontés.

L’étude a été menée auprès de 19 127 parents d’enfants âgés de 6 mois à 17 ans dans l’ensemble des régions du Québec.

