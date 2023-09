Mort de Joyce Echaquan: 3 ans plus tard, les choses ont-elles changé?

Il y a trois ans le décès de Joyce Echaquan mettait en lumière le traitement réservé aux communautés autochtones dans le réseau de la santé et dans le système public.

Depuis les enquêtes, audiences et rapports se sont multipliés, mais les choses ont-elles réellement changé?

Selon le chef de la communauté de Manawan, d’où était issue Joyce Echaquan, et le grand chef de la nation attikamek, les changements sont difficiles à percevoir, mais ils souhaitent poursuivre la lutte.

Un comité de réconciliation avait été mis sur pied à l’hôpital de Joliette, où Mme Echaquan était décédée.

Les gens de sa communauté ont toujours des craintes d’aller se faire soigner dans cet établissement.

La colère se fait également toujours ressentir, notamment parce que le gouvernement québécois ne reconnaît toujours pas le racisme systémique, trois ans après les faits.

Pourtant il s’agit de la principale recommandation de la coroner Géhanne Kamel au terme de son enquête publique après les faits, enquête au cours de laquelle 44 témoins avaient été entendus.

«Je me demande comment le gouvernement ne peut reconnaître un enjeu, une réalité, alors que s’il le reconnaissait, il pourrait apporter 50% de la solution. Nous, la communauté de Manawan et Attikamek, on a déposé le principe de Joyce, en guise de solution, en guise d’ouverture d’un dialogue. On dialogue avec des sourds », déplore le chef de Manawan, Sipi Flamand.

Même son de cloche pour le chef de la nation atikamekw.

«On a encore des membres, nos femmes, nos sœurs, nos mères qui ont encore de la difficulté à faire confiance au système. Il y a encore des incidents qui sont questionnables. On a encore beaucoup de chemin à faire à ce niveau-là», explique pour sa part Constant Washish, Grand chef du Conseil de la Nation atikamekw.

Le ministre Ian Lafrenière dit être en réflexion après deux jours de consultations publiques en lien avec son projet de loi 32.

«Les gens parlaient de discrimination systémique, d’autres de racisme systémique. Présentement notre position demeure la même, mais j’ai bien entendu les gens. [...] Ce qui est important pour moi aujourd’hui, c’est de se rappeler ce qui est arrivé à Joyce il y a trois ans. Oui, des changements ont été faits, et ce n’est vraiment pas terminé, il faut continuer de travailler comme ça», a fait savoir le ministre des Relations autochtones.