«On ne veut pas d’autre Mariia»: le SPVM a multiplié les contraventions à la rentrée

Les policiers de Montréal ont donné plus de 6200 constats d’infraction autour des écoles pendant leur blitz annuel de la rentrée scolaire, soit plus de 1800 de plus que l’an dernier.

« On ne veut pas d’autre Mariia, d’autres victimes de la route, surtout pas un enfant aux abords d’une école », martèle Stéphane Desroches, commandant et chef de la section de la sécurité routière du Service de police de la Ville de Montréal.

En décembre 2022, la jeune Mariia Legenkovska, 7 ans, a été tuée par un automobiliste en marchant vers l’école Jean-Baptiste Meilleur, dans l'arrondissement Ville-Marie, à Montréal.

À la rentrée scolaire, les agents redoublent toujours d’efforts pour sensibiliser les usagers de la route à la sécurité, affirme le corps de police.

Cette année, ces efforts se sont conclus par un total de 6246 constats d’infractions du 28 août au 22 septembre, dont plus du tiers concernent des excès de vitesse. Des opérations de surveillance par radar photo ont aussi eu lieu, permettant de constater 1675 infractions de plus.

À pareille date l’an dernier, les policiers ont donné 4436 constats d’infraction aux abords des écoles, dont près de la moitié pour excès de vitesse (voir tableau plus bas).

Secteur « névralgique »

En juin, Le Journal a révélé que les policiers avaient peu sévi aux abords de l’école Jean-Baptiste-Meilleur en 2022. Seulement trois contraventions avaient été données pour excès de vitesse, lors de la seule matinée de surveillance.

Le commandant Desroches n’a pas pu dire combien de constats d’infraction avaient été remis dans ce secteur. Il a toutefois assuré que des actions avaient été faites par le SPVM et l’arrondissement Ville-Marie dans ce « secteur névralgique près du pont Jacques-Cartier ».

Insuffisant

Pour le collectif de parents Pas une mort de plus, l’opération de la rentrée reste insuffisante pour éviter une autre tragédie.

« Les policiers ont un rôle limité, ce qu’on revendique surtout, ce sont des aménagements sécuritaires », explique le porte-parole Jean-François Gagné.

L’administration de Valérie Plante a instauré des mesures d’apaisement de la circulation dans les petites rues. Or, les accidents peuvent aussi se produire aussi sur les grandes artères, comme Sherbrooke, Papineau ou Iberville, a rappelé M. Gagné.

Avec Dominique Cambron-Goulet