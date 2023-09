Produit chimique dans leur eau: des citoyens de Laval dénoncent la mauvaise communication de la Ville

Des résidents de Laval à qui on a interdit d’utiliser l’eau pendant plus de 48 heures à cause d’un produit chimique qui s’y est infiltré dénoncent la mauvaise communication de leur Ville, qui a mis des heures voire des jours pour les informer du danger qui en a rendu certains malades.

« Je trouve ça incroyable pour une ville de la grosseur de Laval de ne pas être plus responsable que ça », peste Ervin Mak, résident du quartier Sainte-Dorothée, à Laval.

Il habite dans la zone comptant plus de 2200 résidences touchées jusqu’à jeudi après-midi par un avis de non-utilisation de l’eau émis mardi. Ce jour-là, un agent d’extinction utilisé par les pompiers sur un feu dans le secteur s’est infiltré dans le réseau d’aqueduc.

Une enquête avait été ouverte lundi sur cette situation. Nicholas Borne, conseiller de la Ville qui représente le district, affirme qu’une « erreur humaine » du service de sécurité incendie est en cause.

Jeudi en fin d’après-midi, la Ville a fait savoir qu’elle levait l’avis de non-utilisation, mais maintenait un avis de non-consommation, après avoir effectué des tests.

Alertés par une mousse blanche

Selon des témoignages recueillis par Le Journal, des citoyens ont commencé à voir très tôt mardi matin la présence d’une mousse blanche lorsqu’ils ouvraient leur robinet.

Or, plusieurs résidents déplorent qu’ils n’aient jamais été rejoints par la Ville pour les aviser de cette situation.

Ervin Mak venait tout juste de recevoir une copie papier de l’avis daté du 26 septembre à son adresse jeudi, soit deux jours plus tard, lorsque Le Journal l’a rencontré.

« Quand je parle à plein de monde dans le quartier, il n’y a personne qui a été avisé par la Ville. Ça aurait été quoi de mettre un panneau à l’entrée du quartier pour dire que l’eau n’est pas bonne à être consommée ? » s’insurge-t-il.

M. Mak est pourtant abonné au système d’alertes SMS de la Ville, mais affirme n’avoir reçu aucun message via celui-ci concernant l’eau.

Stéphane Legault, résident du quartier, a appris l’existence de l’avis en ouvrant Facebook mardi après-midi. « Ça aurait dû être communiqué dans les deux premières heures, en nous disant en partant quel produit il y avait dans l’eau », déplore-t-il.

Nicholas Borne affirme que les soucis de communications seront analysés lors d’un bilan de cette situation.

« J’aurais aimé que tous les citoyens aient eu l’information le plus rapidement possible », admet-il.

Peau irritée et mal de ventre

Quelques heures après avoir diffusé l’avis mardi sur son site web, la Ville de Laval avait indiqué au Journal que la mesure était avant tout préventive. Elle n’avait pas voulu confirmer quel produit aurait pu s’infiltrer dans l’aqueduc.

Jeudi, la Santé publique de Laval a confirmé que l’agent extincteur s’est bel et bien infiltré dans l’eau, et qu’il s’agit de « F-500 », un produit non toxique, mais pouvant causer des symptômes. Une quinzaine de signalements, dont plusieurs pour rapporter des symptômes, ont été recensés depuis lundi.

« Ça peut être irritant quand même pour le tube gastro-intestinal, a expliqué Fabien Gagnon, médecin-conseil. Les quelques appels que j’ai pu vérifier moi-même, ce sont des gens qui ont bu l’eau avant de savoir qu’il ne fallait pas le faire. Ils rapportaient un peu d’irritation au niveau de la gorge, au niveau de la peau. »

Une résidente qui a demandé l’anonymat en raison de son travail rapporte avoir été malade après avoir consommé l’eau mardi matin.

« J’ai su à 13 h 30 qu’il y avait un problème parce qu’un citoyen a vu de la mousse dans son eau. La Ville ne nous a jamais avisés. J’ai zéro dormi de la nuit tellement j’avais mal au ventre. »

Privés de douche

L’impatience se faisait sentir jeudi avant-midi alors que des citoyens venaient chercher des gallons d’eau distribués par des employés de la Ville dans un parc.

« Je n’ai pas pris ma douche depuis lundi, ça fait que j’ai hâte ! » a lancé Thérèse Bernier, 86 ans.

« Ça fait déjà trois jours, ça commence à être long », a exprimé pour sa part Stéphane Legault, qui s’apprêtait à aller prendre une douche à l’un des deux arénas mis à la disposition des citoyens par la Ville.