Un présumé pédophile comparait pour crimes sexuels à Sept-Îles

Un présumé pédophile de Sept-Îles fait face à 15 chefs d’accusation pour des crimes sexuels commis sur une période de 22 ans sur huit mineurs. Jean-Marc Beaudin, 73 ans a comparu jeudi avant-midi au palais de justice de Sept-Îles.

Les présumées victimes sont sept femmes et un homme, aujourd’hui âgés entre 44 ans et 63 ans. Dans un cas, les agressions remontraient à plus de 50 ans.

Les plaignants étaient des enfants et des adolescents au moment des faits reprochés à Jean-Marc Beaudin.

Une des victimes était une fillette âgée entre 2 et 4 ans.

Les faits se seraient produits entre 1971 et 1993, principalement à Sept-Îles, mais aussi à Sainte-Anne de Beaupré.

Jean-Marc Beaudin est accusé d’attentat à la pudeur, agression sexuelle et contact sexuel sur une personne de moins de 14 ans.

«C’est des victimes qui sont très courageuses d’avoir dénoncé après tant d’années», a indiqué la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Isabelle Bélanger. «Aujourd’hui, elles vont être soulagées de savoir que monsieur a été arrêté. Nous, on est là pour les accompagner pendant ce processus-là. Ce n’est jamais facile, mais on les félicite d’avoir dénoncé.»

L’homme de 73 ans a brièvement comparu devant une juge qui a lu chacun des 15 chefs d’accusation. Il est resté debout et a brièvement confirmé qu’il comprenait les actes d’accusations qui pesaient contre lui. Il a été remis en liberté sous plusieurs conditions. Il ne peut pas se trouver près d’un parc où peuvent se trouver des mineurs, il ne doit pas posséder d’armes, et entrer en contact avec les plaignants.

Le dossier a été reporté au mois de décembre.