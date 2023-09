Une ado poignardée à mort en défendant une amie face à son ex

Une adolescente de 15 ans a été poignardée à mort mercredi matin en route vers son école au moment où elle aurait défendu l’une de ses amies qui venait vraisemblablement de rejeter les fleurs et une note d’amour de la part du suspect de 17 ans.

«La famille et [les proches] sont dévastés et ont le cœur brisé. Il n’y a pas de mot pour exprimer le bruit, les larmes et le véritable chagrin de ce qui s'est passé ce matin», a déploré Anthony King, de l’organisation My Ends, qui vise à réduire la violence, au «Telegraph» après avoir parlé avec la famille à la suite de l'attaque.

Mercredi matin, la jeune Eliyanna Andam, 15 ans, se rendait à son école à Croydon, dans le sud de Londres, en Angleterre, au moment où une chicane aurait éclaté entre l’une de ses amies et l’ex-partenaire de cette dernière, qui s’était approché d’elle avec des fleurs et une note d’amour, selon ce qu’a rapporté «The Sun».

C’est alors qu’elle serait interposée pour défendre son amie, avant d’être poignardée à mort par l’adolescent de 17 ans, à l’aide d’un «couteau semblable à une épée», selon ce qu’auraient rapporté des témoins à divers médias britanniques.

«Deux des amies de la jeune fille étaient là. L'une des filles essayait d'échapper à la foule jusqu'au corps. Tout le monde essayait de la retenir pour laisser les ambulanciers faire leur travail», a relaté de son côté Michael Fyffe, qui se rendait à son travail au moment où il aurait vu le branle-bas de combat dans la rue, à «The Telegraph».

Le garçon aurait fui la scène, laissant derrière lui le bouquet ensanglanté, avant d’être arrêté à quelques kilomètres de la scène de crime dans les heures suivantes.

De son côté, la jeune fille aurait succombé à ses blessures, avant même que sa famille, informée par des amies de l’adolescente, n’arrive sur les lieux.

«Ils n’ont pas pu se dire au revoir. Ils étaient sous le choc et dévastés. Cela ne leur semble pas réel», a témoigné de son côté James Watkins, un animateur jeunesse, au média britannique.

Il s’agirait du 16e meurtre à survenir à Londres cette année, selon le commissaire de la police métropolitaine, Sir Mark Rowley.