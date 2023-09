Une nouvelle Chaire pour explorer l’intelligence artificielle à l’Université McGill

Une Chaire de recherche pour explorer l’usage éthique de l’intelligence artificielle (IA) dans la création de contenu pour le développement de jeux vidéo a été créée à l’Université McGill.

«Avec l'accélération récente de l'IA, nous pensons que cette chaire est l'occasion de s'assurer que les innovations futures en matière d'IA sont conçues dans le but d'aider les créateurs et non la création», a indiqué Yves Jacquier, directeur exécutif d'Ubisoft La Forge.

Fruit d’un partenariat entre Ubisoft, l’institut québécois d’intelligence artificielle Mila et l’Université McGill, le projet d’une durée de 5 ans a été annoncé en marge de l’événement ALL IN 2023 qui se déroule à Montréal.

La Chaire de recherche Ubisoft-Mila qui sera dirigée par le professeur agrégé Derek Nowrouzezahrai va donc développer et déployer des prototypes de recherche appliquée visant à accroître la qualité et l’étendue du personnel formé dans un environnement de coapprentissage.

«Ce projet passionnant mettra l'accent sur les créateurs de contenu dans ce processus, au lieu de se concentrer uniquement sur les technologies de création de contenu à base d'IA et de données humaines», a mentionné Dr Nowrouzezahrai.

«Cette chaire de recherche est une excellente occasion de faire preuve de leadership dans l'utilisation responsable des outils d'IA dans la création de contenu pour les jeux», a ajouté Laurence Beaulieu, vice-présidente, Affaires universitaires pour le Mila.