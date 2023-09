3 restos de Montréal qui ont reçu plus de 2000$ d'amendes du MAPAQ en septembre

24 heures a épluché les jugements rendus par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) dans les 30 derniers jours. Pour le mois de septembre, on a trouvé trois établissements montréalais qui ont reçu des amendes de plus de 2000$.

À noter que toutes les condamnations sont publiques et accessibles ici.

Sushi Time - Viet Express

4534, rue Wellington

Verdun

Ce resto spécialisé dans la confection de sushis devra débourser un montant important après la visite, en octobre 2022, d’un inspecteur du MAPAQ.

Le premier jugement rendu le 21 septembre dernier précise que l’établissement «doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments».

Le second mentionne que les installations, notamment les véhicules, le matériel dédié à la préparation de la nourriture et les équipements d’entreposage doivent être propres.

Total des amendes: 6800$

Joe’s Panini

1404, rue Drummond

Ville-Marie

Ce resto du centre-ville a reçu la visite d’un inspecteur du ministère en octobre 2022.

Voici ce que dit le jugement de la Cour municipale de Montréal, rendu le 21 septembre dernier:

«Le produit altérable à la chaleur, à l’exception des fruits et légumes frais entiers, doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 degrés Celcius jusqu’à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l’application d’un procédé de fabrication ou d’un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température.»

Total de l’amende: 2000$

Caribbean Paradise Restaurant Montreal

8080, boulevard Newman

La Salle

Ce resto festif qui se spécialise dans la nourriture des Caraïbes a commis deux fautes, selon les jugements rendus le 19 septembre dernier pour des infractions qui remontent à plus d’un an.

Le MAPAQ rappelle que l’établissement «doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments» et que les installations, notamment les véhicules, le matériel dédié à la préparation de la nourriture et les équipements d’entreposage doivent être propres.

Total des amendes: 3800$

Le rôle d’un inspecteur

Il faut savoir que des inspecteurs du MAPAQ visitent les restaurants, mais aussi les supermarchés, les abattoirs et les traiteurs de manière ponctuelle ou à la suite d’une plainte.

La méthode d’inspection est basée sur l’évaluation du risque d’insalubrité et se concentre sur l’inspection des aliments, des opérations de préparation ou de transformation, de l’équipement utilisé, de l’hygiène des employés et de l’environnement de travail.

«C’est à la suite de sa visite que l’inspecteur détermine si l’établissement présente des risques élevés pour le consommateur», indique le site web du ministère.

