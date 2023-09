4,1 millions pour une entreprise de La Tuque

L'entreprise Pro-Mec Élite de La Tuque se voit accorder un appui financier de 4,1 millions de dollars des gouvernements du Québec et d'Ottawa pour poursuivre son expansion. Spécialisée dans la fabrication de structures d'acier, la compagnie a contribué à plusieurs projets d'envergure comme le REM à Montréal, le nouveau pont Champlain et le barrage Gouin. Parmi les projets de la région dans son carnet de commandes: les ponts Laviolette et des Piles. «C'est fabriqué ici! C'est une fierté!», constate Mykaël Duchesne, ingénieur et associé chez Pro-Mec Élite.

La quasi-totalité des contrats de Pro-Mec Élite sont à l'extérieur de La Tuque. Son propriétaire choisit néanmoins de rester établi dans sa ville natale parce qu'elle est aussi un attrait pour les travailleurs. «Les Colombiens, les Brésiliens, les Français... tous ceux qui ont choisi notre entreprise, c'est à cause du milieu de vie», précise Denys Dufresne.

L'entreprise compte 38 employés dont 13 travailleurs étrangers.

La transformation numérique de l'entreprise lui permettra de répondre à la rareté de main-d'œuvre. «Le manque de main-d'œuvre, il est flagrant pour nous», mentionne Denys Dufresne. Il affirme avoir investi plus de 14 millions depuis 2019 pour notamment améliorer sa productivité.

Mykaël Duchesne croit que l'entreprise pourra tirer son épingle du jeu au cours des prochaines années, notamment dans le développement de la Vallée de la transition énergétique. «On parle de batteries de travaux routiers, de projets majeurs. Avec des journées comme aujourd'hui et l'appui de tous ces gens-là, c'est sûr que ça nous aide grandement »

Les investissements sont loin d'être terminés alors que Pro-Mec Elite a acheté une entreprise de Trois-Rivières spécialisée dans la fabrication de pièces d'aluminium et d'acier inoxydable. Les entrepreneurs ont également prévu un plan de relève, pour voir loin et grand.

Et qui sait peut-être que père et fils, Denys et Mykaël, pourront bientôt compter sur une troisième génération dans l'entreprise. «Ça fait 30 ans que Pro-Mec existe j'ai 31 ans. J'ai été élevé sur une poutre d'acier... On espère que ça fasse le même effet!», rigole-t-il en regardant l'un de ses deux fils marcher sur une poutre.