6 apparts à moins de 1000$ à moins de 10 minutes de marche d’un métro à Montréal

Vous êtes à la recherche d’un logement et ne trouvez rien? 24 heures a épluché pour vous des petites annonces pour dénicher six appartements à moins de 1000$ situés à 10 minutes ou moins d’une station de métro à Montréal. De rien.

• À lire aussi: 10 propriétés que vous pouvez acheter pour 275 000$ (ou moins) à Montréal

• À lire aussi: Témoignage: même avec un budget de 1400$, trouver un logement à Montréal, c'est pas facile

Radisson

6955, rue Sherbrooke Est, H1N 1E3

895$ par mois

Ce n’est pas un château, mais l’appartement offre l’espace nécessaire pour une personne à la recherche d’un premier nid loin de maman et papa. Vous devrez toutefois retourner chez vos parents pour faire votre lavage: il n’y a pas d’entrée laveuse-sécheuse.

PHOTOS Kijiji

Le montant demandé pour ce 2 1⁄2 situé à quatre minutes de marche de la station Radisson inclut l’eau chaude et le chauffage, mais pas l’électricité.

Voyez l’annonce ici.

Berri-UQAM

Rue Saint-Denis, H2X 3J3

830$ par mois

Un autre studio disponible à Montréal, cette fois-ci en plein cœur du Quartier latin, en face du l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et du CHUM. Vous avez le choix de marcher jusqu’à la station Berri-UQAM ou à Champ-de-Mars.

PHOTOS Kijiji

L’appartement est rénové de fond en comble et les électroménagers sont inclus. Pour le lavage, une buanderie payante est disponible dans l’immeuble.

Voyez l’annonce ici.

Préfontaine

Rue Ontario, H1W 129

825$ par mois

PHOTO Kijiji

Ce petit logement de style studio est situé à huit minutes de la station Préfontaine, sur la ligne verte. Avec un peu plus de volonté, le locataire peut se rendre facilement sur la promenade Ontario.

PHOTO Kijiji

La cuisinière, le réfrigérateur et d’autres meubles de base sont fournis, tout comme l’électricité et le chauffage. Un stationnement est également disponible, mais un supplément s’applique.

Voyez l’annonce ici.

Cadillac

Avenue Henri-de Salières, H1N 2Y2

945$ par mois

Ce grand 4 1⁄2 situé dans un «immeuble très calme» compte une chambre à coucher fermée et un salon double. Les animaux sont interdits.

PHOTOS Kijiji

Le logement est situé à neuf minutes à pieds des stations Cadillac et Langelier, toutes deux sur la ligne verte. Rien est inclus dans le prix.

Voyez l’annonce ici.

Saint-Laurent

3428, avenue Coloniale, H2X 2Y4

790$ par mois

PHOTO Kijiji

Ce studio est situé aux limites du Plateau-Mont-Royal et du centre-ville, tout près de la rue Sherbrooke et du Quartier des spectacles.

PHOTO Kijiji

L’endroit est chauffé, éclairé et semi-meublé. L’équipement fournis comprend un lit, une cuisinière, un frigo, des rideaux, une table et deux chaises, une commode, et une lampe.

Voyez l’annonce ici.

Place Saint-Henri

Rue du Collège, H4C 2S2

500$ par mois

PHOTO Kijiji

Ce 4 1⁄2 est situé au troisième étage d’un triplex. Puisqu'il s'agit d'une coopérative d’habitation à prix modique, il faut répondre à plusieurs critères pour pouvoir emménager dans une telle propriété.

PHOTO Kijiji

PHOTO Kijiji

L’immeuble se trouve dans un quartier familial près de toutes les commodités, à sept minutes à pieds de la station Place Saint-Henri, sur la ligne orange. Avec un peu de motivation, le locataire peut marcher jusqu’au Marché Atwater!

Voyez l’annonce ici.

Comment fonctionne une coopérative d’habitation, par ici.

À voir aussi: