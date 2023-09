6e jour de panne à la Banque Laurentienne: «c’est catastrophique en ce moment»

Six jours après la panne des services en ligne de la Banque Laurentienne, des clients n’ont toujours pas accès à leur compte en banque.

Sur son site internet, la Banque Laurentienne s’est ravisée après avoir indiqué jeudi que tous ses services étaient rétablis.

Elle affirme maintenant avoir «rétablis la plupart de ses services, mais pas tous», ajoutant que le service BLCDirect pourrait être plus lent qu’à l’habitude, que des interruptions pourraient survenir et que certains soldes et transactions pourraient ne pas être à jour.

Malgré ces indications, des dizaines de clients interrogés par TVA Nouvelles vendredi matin n’avaient pas du tout accès à leur compte en banque.

Un afflux trop important sur le site internet de personnes faisant affaire avec la banque serait en cause.

«En raison d’un volume de trafic plus important que d’habitude, il se peut que certains services bancaires dans BLCDirect soient lents ou indisponibles», indique Banque Laurentienne sur son site internet.

À l’approche du 1er octobre, cette situation est problématique et cause du stress à de nombreux clients.

«Ça me fait vivre un stress à moi et à toutes les personnes affectées de ne pas avoir accès à notre argent liquide, confie une cliente à TVA Nouvelles. Ça nous coupe des responsabilités que nous gérons et c’est vraiment déchirant.»

«On ne comprend pas ce qui se passe, ajoute un autre client. La régie des rentes et le bien-être social, les deux dépôts devaient être faits aujourd’hui, mais ni l’un ni l’autre [n’est accessible]. Je voulais aller faire mon épicerie, il ne reste plus grand-chose à manger à la maison.»

«C’est très stressant, renchérit Jocelyne Tetrault, une autre cliente. J’attendais la régie des rentes ce matin et ce n’est pas entré. J’ai un autre dépôt dimanche aussi. J’ai des prélèvements automatiques qui n’ont pas été faits non plus et j’en ai d’autres à venir. Le solde de mon compte n’est pas à jour et il n’y a rien de fait c’est inconcevable. J’ai 71 ans, ça n’a aucun sens. Je vais changer de banque.»

«C’est dangereux»

En entrevue à Dumont, vendredi matin, le cofondateur d’Amplio Stratégies, Philippe Richard Bertrand, estime que l’entreprise aurait dû être mieux préparée à recevoir un flux de trafic après autant de jours sans service.

«L’internet c’est comme un tuyau, et il y a une certaine pression que tu peux mettre dans un tuyau, explique-t-il. Là il y a trop d’eau dans le tuyau, trop de monde qui essaye d’accéder aux services informatiques de la banque. Qu’est-ce qui arrive? Le tuyau explose.»

L’expert est d’avis que la banque devrait rendre des comptes au gouvernement.

«Je pense qu’il va falloir que l’Assemblée nationale ou le parlement les convoque en commission spéciale, avance-t-il. On ne peut pas avoir une banque canadienne qui ne donne plus accès aux comptes des gens. C’est dangereux. Ça invoque de grosses questions. Tu n’as pas accès à ton argent, c’est une catastrophe.»

M. Richard Bertrand estime qu’un haut dirigeant devrait prendre la parole, étant donné la gravité de la situation.

«C’est catastrophique en ce moment, dit-il. Ils ont envoyé au front un porte-parole, qui fait quand même une bonne job avec les moyens qu’il a, mais ce qu’on veut entendre c’est un vice-président, on veut voir la présidente ou le président de l’organisation.»

«C’est la règle numéro 1 de la gestion de crise, de mettre ton plus haut dirigeant devant une caméra et qui explique la situation, quitte à dire que c’est difficile et qu’on travaille de façon acharnée, mais là on ne se sent pas rassuré en se disant que c’est réglé, mais que finalement ce n’est pas réglé», ajoute-t-il.

