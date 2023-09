Passionnée de dessert, Amélie Lavoie a voulu joindre l’utile à l’agréable en créant l’entreprise «Cake-toi» qui se spécialise dans la création de gâteaux.

«Avant, je travaillais en CPE et j'ai commencé à faire de la crème au beurre et des gâteaux dans le CPE. Je recevais de super bons commentaires sur tout ce que je faisais. Je me suis blessée et je me suis ramassée à la maison. Pendant ce temps, j'ai réfléchi si je ne pouvais pas rendre ça commercial et vendre ça sur le marché. Mais au départ, je voulais surtout faire des cakes salés et des cupcakes. Cependant, tranquillement, ça s'est vite transformé en: on veut un gâteau, deux gâteaux», mentionne la propriétaire.

Avec les nouvelles techniques, elle souhaite quand même garder les saveurs de l’époque.

«Il y avait surtout un trou dans le marché québécois, il manquait de choses qui goûtaient comme nos mères faisaient», dit-elle.

