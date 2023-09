Corps déchiqueté à Québec: François Bouchard accusé de meurtre prémédité

François Bouchard, déjà accusé d’outrage à un cadavre dans la troublante affaire du corps retrouvé déchiqueté à Québec a été officiellement accusé vendredi matin de meurtre au premier degré. Ses deux complices sont quant à eux visés par un nouveau chef de complicité après le fait.

Bouchard, 31 ans, avait été arrêté le 17 septembre dernier sur le territoire autochtone de Kahnawake en compagnie de Cassandra Major et Jean-Philippe Lamontagne.

Le trio avait rapidement été relié à la découverte de restes humains déchiquetés et brûlés sur le terrain d’une compagnie d’émondage de Québec plus tôt dans la journée.

François Bouchard | courtoisie

Deux semaines après le début de cette préoccupante affaire, le travail des enquêteurs permet vendredi matin de porter l’accusation la plus grave du Code criminel contre François Bouchard, soit meurtre au premier degré.

Date exacte inconnue

Selon l’acte d’accusation déposé, le meurtre de Santiago Gaona aurait été commis «entre le 8 et le 16 septembre», à Candiac.

Rappelons que la résidence de Bouchard à Contrecoeur avait été fouillée de fond en comble par les enquêteurs et les experts du Laboratoire de médecine légale. On croyait initialement que le meurtre y aurait été commis.

François Bouchard | Facebook

Cassandra Major, 30 ans et Jean-Philippe Lamontagne, 44 ans, sont quant à eux accusés de complicité après le fait, toujours «entre le 8 et le 16 septembre».

Le trio fait également face à un chef d’outrage à un cadavre, accusation qui avait été portée au lendemain de leur arrestation.

Liens avec le crime organisé

Selon certaines informations, François Bouchard aurait trempé avec le crime organisé, notamment avec les Flame Head Boys (FHB), un gang de rue de la Rive-Nord de Montréal.

L’accusé a notamment des antécédents criminels de voies de fait causant des lésions, de possession d’armes, d’introduction par effraction et des dossiers en matière de stupéfiants.

Tirée du LinkedIn de Jean-Philippe Lamontagne

Il aurait travaillé par le passé à la Fondation Beausoleil, comme intervenant à l’itinérance.

Serge Beausoleil, fondateur de l’organisme, avait confié que Bouchard avait certains problèmes.

«François a une double personnalité. Il est un être tellement attachant, mais malheureusement il y a une autre facette de lui que l’on ne connait pas», soulignait M. Beausoleil, ajoutant avoir déjà contacté l’Institut Philippe-Pinel pour l’aider.

Problèmes de consommation

La victime dans cette sordide histoire, Santiago Gaona, est un musicien d’origine colombienne âgé de 26 ans. Il était arrivé au Québec il y a quelques années avec les membres de sa famille.

tirée du FACEBOOK de Cassandra Major

Un ancien ami avait expliqué à TVA Nouvelles que le jeune homme était «un bon gars», mais qu’il était aux prises avec des problèmes de consommation. Et ce mode de vie lui amenait forcément de mauvaises fréquentations.

«C’est sûr que je suis un peu troublé. Mais avec le mode de vie qu’il avait, je ne suis pas surpris non plus. Il avait tellement de problèmes et ça n’allait tellement pas bien ses affaires», confiait cette connaissance, qui avait pris ses distances avec Gaona.