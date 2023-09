De plus en plus de trucs antigaspi à Trois-Rivières

Environ 1,2 million de tonnes de nourriture est gaspillé chaque année au Québec. En cette journée de sensibilisation aux pertes alimentaires, voici quelques trucs des commerçants de la région de Trois-Rivières qui font leur effort.

Un buffet à volonté : ça veut dire qu'il va inévitablement en rester après le repas. De la nourriture qui aurait pu se retrouver aux poubelles, mais pas aux Saveurs des continents. On la donne à un organisme.

«Les artisans font à peu près une centaine de repas par midi avec ce qu'on leur donne. C'est sûr qu'on ne peut pas leur donner tout ce qui est fruits de mer, ces choses-là, mais tout ce qui est pâte, friture, sauce...», a expliqué la gérante du restaurant, Joanie Deshais.

On offre aussi de plus petites assiettes pour éviter les services abusifs d'aliments, et on réduit les portions par exemple lors de la coupe de viande. L'objectif : gaspiller le moins possible.

L'Association de l'hôtellerie du Québec s'est aussi lancé ce défi. Meilleure technique de conservation, suivi serré de l'inventaire pour être le plus proche de la réalité possible, don à des organismes communautaires... Comme au restaurant le Rouge Vin.

«Tous nos surplus de nourriture, on fait affaire avec l'organisme Point de rue ici au centre-ville. On a des buffets froids, comme des sandwichs, des buffets chauds aussi comme des restants de poulet, de riz... Chaque fois qu'on a quelque chose, on peut leur envoyer», a détaillé le responsable de la salle à manger, Louis-Philippe Picard.

Au Pannetier à Trois-Rivières, on utilise l'application Too Good To Go. La boulangerie offre des paniers à 5 $ d'une valeur en fait de 15 $ et dedans, on y met des quiches, dans sandwichs, des potages... Bref, des produits frais qui ne se congèlent pas. Comme ça, on peut écouler le stock la journée même.

«Nos invendus, on va les congeler à la fin de la journée comme les pains et les viennoiseries. On va les mettre dans des boîtes de six, en rabais, donc ça revient à 50 %», a ajouté le copropriétaire de l'endroit, Olivier Letarte.

Envoyer les restes à la poubelle, ce n'est pas payant ni pour l'entreprise, ni pour la planète. Les viennoiseries ou les pains sont liquidés dans un panier pour une dernière fois. Après, on recycle.

«Quand on a des produits qui ont dépassé leurs trois jours de fraicheur, on les prend, on les coupe et on les met en dessert du jour. Le midi et l'après-midi, les gens viennent dîner», Sylvain Gélinas.

La dernière astuce pour éviter le gaspillage, c'est de gâter les employés à la fin de leur journée.