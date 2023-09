École de Jonquière: Courir pour mieux s’instruire

C'est parfois plus difficile pour les jeunes de rester concentrés en classe et, pour cela, l'école primaire Sainte-Bernadette à Jonquière a trouvé un moyen pour résoudre cette problématique : les faire courir.

Deux professeurs de l’école ont instauré un club de course il y a deux ans pour que les jeunes puissent courir sur les heures de récréation. L'activité est de plus en plus populaire et les professeurs voient une grande différence dans leurs classes.

«À la base, je suis une coureuse. J'avais envie de transmettre ma passion pour ce beau sport qui est simple et qui faisait bouger facilement l'ensemble des élèves de notre école», a expliqué Marie-Ève Boivin, professeure de sixième année.

«Ce que les enseignantes ont remarqué avec le club de course, c'est que les jeunes qui revenaient du club étaient plus disposés, plus concentrés en revenant du club de course», a poursuivi le professeur d’éducation physique, Pascal Dallaire.

L'activité est populaire. Entre 60 et 80 jeunes de la troisième à la sixième année courent jusqu'à trois fois par semaine. Les courses sont d’une durée de 20 minutes chaque lundi, mercredi et vendredi, pendant la récréation du matin.

«On est moins excités parce qu'on dépense notre énergie à courir», a confié Nathan Brassard, en cinquième année.

«J'aime ça, ça fait une petite occupation pendant la récré», a confié l’élève de quatrième année, Amanda Bédard.

Des défis pour se surpasser

Chaque élève dispose d’un carnet avec des défis. Pour chaque défi réalisé, ils ont droit à une étampe. Lorsqu'ils parviennent à réaliser 20 défis, les élèves se méritent une camisole avec leur nom brodé à l'arrière.

«Il y a beaucoup d'enfants qui ont certaines problématiques, des élèves avec des besoins particuliers qui se mobilisent avec le club de course. Le fait que ce soit par défi, c'est vraiment stimulant pour eux. Le fait que je suis leur enseignante et que je cours avec eux, ç’a créé quelque chose de beau et de [significatif] pour eux», a admis Mme Boivin.

«On a eu de très bons résultats l'an passé au niveau des courses. Beaucoup de nos élèves ont bien performé. C'est de leur donner le goût de s'investir dans de saines habitudes de vie par la suite», a poursuivi M. Dallaire.

Le club de course prendra une pause bien méritée d'ici la fin de l'automne pour reprendre en force au printemps prochain.