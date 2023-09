Enfant atteint par une balle perdue: un homme qui a voulu se faire justice lui-même risque 10 ans de prison

SOREL-TRACY | Un homme qui a tenté de se faire justice en tirant sur des individus menaçants dans un quartier résidentiel, atteignant un enfant de 9 ans avec une balle perdue, pourrait devoir réfléchir à son geste impulsif en prison durant 10 ans.

« Est-ce que nous sommes rendus dans une société qui peut tolérer [qu’une personne, même de bonne réputation], se rende avec des armes pour régler des conflits ? » a demandé vendredi la juge Louise Leduc, lors des observations sur la peine de Yves Martin Larocque, au palais de justice de Sorel-Tracy.

« C’est là le cœur de ce dossier, a-t-elle poursuivi. Quelle triste histoire. »

En janvier dernier, l’homme de 39 ans a reconnu avoir commis des voies de faits graves, déchargé une arme à feu dans l’intention de blesser et fait une utilisation négligente d’une arme, le 22 août 2021, à Contrecœur, en Montérégie.

Il a ainsi bénéficié d’un arrêt conditionnel sur une accusation de tentative de meurtre.

Tirée du Facebook de Yves Martin Larocque

Un message

Ce soir-là, vers 19 h 30, trois individus criminalisés se sont pointés chez lui, sur la rue des Pivoines, afin de lui passer un message.

« On va se monter une équipe et on va venir te passer », lui aurait lancé l’un d’eux, a rapporté à la cour l’avocate de la défense, Me Morgane Laloum.

JONATHAN TREMBLAY

Martin Larocque subissait alors de l’intimidation depuis quelques mois, selon nos informations, après s’être mêlé d’une bagarre dans un bar à proximité.

Réveillé par ses intrus, l’accusé a pris et chargé sa carabine enregistrée, est sorti de sa maison et a fait feu vers ses intimidateurs. Il ne portait qu’un maillot de bain.

Alors qu’il tentait de fuir au volant d’une voiture, David Burelle-Jeanotte a reçu un projectile à la tête. Il s’agit d’un homme de 35 ans au lourd passé criminel, qui a écopé de plus d’une trentaine de condamnations, entre 2006 et 2020. Il vivrait depuis avec d’importantes séquelles.

Photo Agence QMI, Pascal Girard

Une autre balle a malencontreusement traversé la cuisse d’un jeune garçon de 9 ans, qui se trouvait sur un terrain voisin.

Un troisième individu a été blessé, mais moins gravement.

Le « Far West »

« Probablement que c’est son pire cauchemar qui est arrivé, en atteignant un jeune enfant », a reconnu le procureur de la Couronne, Me Frédéric Ouellet.

JONATHAN TREMBLAY

Ce dernier est d’avis qu’une peine de 10 ans de prison, moins le temps déjà purgé, refléterait la gravité des gestes impulsifs de l’accusé.

« Sa responsabilité est entière. On était à quelques pouces d’un décès, a affirmé le procureur. C’est une chance qu’il n’y en ait pas eu. »

« Cette scène-là, c’est typique du Far West, a-t-il renchéri. Il faut envoyer un signal clair qu’on ne peut pas se faire justice soi-même. »

Pascal Girard/AGENCE QMI

Pour sa part, la défense a suggéré que Martin Larocque reçoive une peine équivalente au temps qu’il a déjà purgé.

Au pire, Me Laloum a demandé que son client écope d’une sentence qui lui permettrait de demeurer dans un établissement provincial.

Alors que des proches de l’accusé étaient présents pour le soutenir dans l’audience, celui-ci a tenu à s’adresser au tribunal pour exprimer ses regrets.

« Tellement de gens ont souffert dû à mes actes. Je m’en veux d’avoir agi de la sorte. J’ai agi impulsivement et par crainte, a dit celui qui n’avait aucun antécédent avant cette affaire. Je m’excuse pour les douleurs occasionnées. »

►La juge Leduc prévoit être en mesure de rendre sa sentence en janvier prochain.