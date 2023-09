Identité de genre: «C’est à l’enfant qu’il faut penser, pas à l’idéologie», estime Bernard Drainville

Doit-on parler d’identité de genre dans nos écoles? La Commission des droits de la personne estime que oui. Elle croit que la diversité doit être abordée tout au long du parcours scolaire des jeunes, et ce, dès le primaire.

Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a été questionné sur le sujet lors d’une conférence de presse ce matin. Il était à Terrebonne pour l’inauguration d’une école secondaire nouvelle génération, l’École secondaire du Havre.

Monsieur Drainville estime qu’il est nécessaire d’aborder le sujet de l’éducation sexuelle dans nos écoles. Il assure d’ailleurs que cela fera partie du nouveau cours Culture et citoyenneté québécoise, en implantation au Québec.

Selon lui, toutefois, les notions d’identité de genre sont des notions délicates et il dit faire confiance aux enseignants pour choisir le meilleur moment pour en parler en classe.

«Actuellement, il y a de la formation qui se donne en prévision de l’introduction obligatoire du cours l’an prochain et pendant ces formations, on insiste sur le fait qu’il faut respecter le rythme de l’enfant», rappelle le ministre Drainville. «Il faut prendre en considération l’âge, où il en est cet enfant dans son développement et dans sa capacité de composer avec ces notions-là.»

Le ministre de l’Éducation a rappelé qu’il était lui-même père de trois enfants, et qu’on ne discute pas des mêmes sujets de la même manière avec un enfant de 5, 10 ou 15 ans. Il a aussi dénoncé l’intimidation et la cyberintimidation, des concepts qui seront aussi abordés dans le nouveau cours. Le bien-être à l’école est une condition à la réussite scolaire, ajoute le ministre.

«On pense qu’il y a une partie des gestes violents et des gestes d’intimidation qui surviennent dans nos écoles qui sont probablement des contrecoups de la pandémie», dit-il. «On continue de suivre ça de près et s’il faut en faire davantage, on en fera davantage.»