Traversiers de Tadoussac: la STQ était prête à mettre un terme au contrat de la Davie

Après deux ans et demi d’attente, Le Journal a obtenu de la Commission d’accès à l’information une partie d’un rapport commandé par la Société des traversiers du Québec pour faire la lumière sur la « catastrophe financière » des navires de la traverse de Tadoussac.

Le rapport, rédigé en 2017 par le consultant américain Fisher Maritime, soulève plus de questions qu’il n’amène de réponse, mais permet de mieux comprendre les retards et les dépassements de coûts des NM Jos-Deschênes II et NM Armand-Imbeau II, de la traverse de Tadoussac.

La STQ et la Davie (qui avait fait faillite en 2010) ont signé le 21 juillet 2011 un contrat de 120 millions de $ pour les deux navires qui devaient être livrés en octobre 2013 et en juillet 2014 (voir tableau).

Ils ont été livrés avec 58 et 52 mois de retard, leur prix ayant explosé à 324 millions de $.

Dans cette portion de rapport, le député Joël Arseneau, porte-parole du PQ en matière de transport et de mobilité durable, a vu « l’explication partielle d’une catastrophe financière. »

Prête à arrêter la construction

Fischer s’est rendu sur le chantier en décembre 2016 pour analyser quatre possibles scénarios d’achèvement des bateaux qu’il qualifie de « modérément complexes ».

Photo tirée u site internet de la STQ

Dans le premier scénario, la Davie absorberait les dépassements, dans le second et le troisième, Fisher évaluait la possibilité d’abandonner les travaux sur un ou sur les deux navires, et dans le dernier que la STQ mette un terme au contrat.

Les conclusions ne se trouvent cependant pas dans les pages rendues publiques.

Changements en séries

Le rapport Fisher mentionne que rapidement trois modifications sont apportées au contrat en septembre, octobre et novembre 2011 alors que se complétait l’analyse technique.

« Compléter l’analyse technique après la signature du contrat ça laisse entendre que la conception n’était pas développée », s’étonne l’architecte naval à la retraite John Stubbs, ajoutant que si c’était bien le cas, il n’a « jamais » vu une telle façon de procéder dans sa carrière de 42 ans.

M. Stubbs a bien voulu analyser la portion du rapport disponible « dans une perspective positive pour ne pas que les erreurs du passé se répètent », a-t-il tenu à préciser.

En 2012, Inocea a fait l’acquisition de Davie, dont il est toujours le propriétaire à l’heure actuelle.

Les retards

En mai 2013, une quatrième modification est apportée au contrat. Le prix est augmenté de cinq millions de $, pour un total de 125 millions et la livraison repoussée de 11 et 17 mois.

« Quel était l’état d’avancement des travaux ? Ce sont de petits bateaux supposément simples. En deux ans on aurait eu le temps de les construire ou de les avoir dans un stade avancé », affirme John Stubbs.

L’information sur l’avancement des travaux n’est pas disponible, ni celle du calendrier des paiements.

Photo fournie par John T. Stubbs

« La majorité des contrats maritimes se font avec cinq paiements de 20 %, explique M. Stubbs. Le premier à la signature du contrat, le deuxième lorsque l’acier commence à être coupé, le troisième à la pose de la quille, le quatrième à la mise à l’eau et le dernier à la livraison. »

« Quelque chose ne va pas parce que deux ans après la signature du contrat, les dates de livraison sont révisées, poursuit-il. Il est possible que les paiements aient devancé de beaucoup la progression de la construction. »

« Problèmes continus »

En avril 2016, le MTQ fait son entrée en tant que troisième partie au contrat. Une somme de 20 millions de $ est versée au chantier et les dates de livraison sont à nouveau repoussées. Davie présente une série de changements « demandés par la STQ » ajoutant 114 millions de $ à la facture.

Fisher mentionne que « l’historique des dates de livraison des deux traversiers [...] indique que les nouveaux propriétaires n’ont pas encore résolu les problèmes sous-jacents et complexes qui entravent la capacité du chantier naval à exécuter les contrats. »

« La raison fondamentale du contexte économique difficile quasi continu est l’incapacité de Davie d'attirer suffisamment de contrats sur une base régulière », précise Fisher, qui ajoute que le chantier n’est pas le seul à vivre ce problème au Canada.

Fisher conclut alors que l’entente avec le MTQ ne se réalisera pas « de la manière et selon le calendrier établis. » En effet, les bateaux seront à nouveau retardés de presque deux ans.

Deux contrats signés en 2007, avant l’arrivée d’Inocea, avaient aussi été marqués par des dépassements de 40 et 60 millions de $.

Limiter les dégâts

« Si le gouvernement avait voulu soutenir le chantier, il y avait d’autres façons de le faire. Mais si on a utilisé le prétexte de bateaux difficiles à construire, il y a quelque chose de l’ordre de la mascarade », soutient Joël Arseneau, du PQ.

Photo d'archives

Dans le domaine maritime, les contrats pouvant contenir un certain niveau de risques peuvent être couverts par une assurance.

« Ça coûte cher, 10, 15 ou 20 % de la valeur du contrat. Si l’assureur a des doutes sur le chantier, il n’embarquera pas. C’est un code rouge pour l’acheteur. Ça parait facile de le dire aujourd’hui, mais si je me remets dans le contexte en 2011, j’aurais demandé une telle assurance », affirme M. Stubbs.

Complexe

Le Journal a donné l’occasion à la STQ et au chantier Davie de commenter le rapport.

« La STQ est tournée vers l’avenir et ne commentera pas des situations passées. Les navires sont en service, nous sommes satisfaits de leur performance et ils réalisent cette année leur première cale sèche quinquennale », a expliqué Bruno Verreault, porte-parole de la Société.

« Les coûts finaux et les dates de livraison des navires reflètent le design complexe des navires que nous avons livrés à la STQ », argue pour sa part Marcel Poulin, directeur affaires externes et participation industrielle chez Davie.

« Ils étaient les premiers traversiers alimentés au gaz naturel liquéfié. De nouvelles règles de construction et d’exploitation ont dû être développées tout au long du projet de construction afin de répondre à ce nouveau type de système de propulsion », a-t-il ajouté.

Tableau préparé par le Journal