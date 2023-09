Lanaudière: Un camionneur entre la vie et la mort après une sortie de route

Un camionneur s’est retrouvé coincé dans son poids lourd après que ce dernier se soit renversé sur le côté vendredi matin, à Saint-Lin-Laurentides, dans Lanaudière.

L’accident s’est produit vers 8h30 alors que le camion qui tirait une remorque avec des équipements de coffrage à l’intérieur circulait sur la route 158.

Selon les informations de la Sûreté du Québec, «le camion s’est mis à circuler croche avant la sortie de route dans une courbe» et se serait renversé.

La cabine du côté conducteur étant enfoncée, le camionneur âgé de 46 ans s’est retrouvé coincé à l’intérieur. Les pompiers et les pinces de désincarcérations ont été nécessaires pour l’extirper de sa fâcheuse position.

Le conducteur, qui était seul à bord du véhicule, a été transporté à l’hôpital, où il repose dans un état critique.

Bien qu’aucun élément ne porte à croire que l’accident soit de nature criminelle, un enquêteur en scène de collision se rendra sur place afin d’analyser la scène et de comprendre les causes et circonstances entourant cet événement.