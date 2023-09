Défaite de 2 à 1: Le Canadien se réveille trop tard face aux Maple Leafs

Dans la longue histoire des matchs entre le Canadien et les Maple Leafs, celui de vendredi risque de se classer au tout dernier rang.

Bientôt, probablement demain, personne ne se souviendra de cette rencontre remportée au compte de 2 à 1 par Toronto.

« C’est un match où il n’y avait pas grand-chose qui se passait », a même mentionné Martin St-Louis, après le match.

Vrai qu’il ne s’agissait que d’une rencontre préparatoire. Néanmoins, ça n’empêche habituellement pas les deux ennemis de laisser transparaître un peu d’animosité.

Il faut dire que les représentants de la Ville-Reine avaient laissé leurs principales vedettes à la maison. Pas d’Auston Matthews, de Mitch Marner, de John Tavares ou de Morgan Rielly.

On comprend pourquoi les partisans des Leafs, nombreux en temps normal au Centre Bell, ont préféré économiser leur argent. Du côté du Canadien non plus, ce n’était pas de gros chars. Cole Caufield, Nick Suzuki, Kirby Dach, entre autres, avaient obtenu un soir de congé.

On peut s’attendre à ce que d’un côté comme de l’autre, les effectifs soient un peu plus intéressants samedi soir, dans le cadre de cette autre visite des Torontois.

Roy marque encore des points

Si les spectateurs sont restés sur leur appétit, allant même jusqu’à huer le Canadien lors de l’une des nombreuses gaffes commises en supériorité numérique, l’état-major de l’équipe a tout de même pu poursuivre son évaluation.

Joshua Roy a assurément continué de marquer des points. Le Beauceron s’est démarqué par sa ténacité, son explosion et sa lecture du jeu. Trois éléments qui lui ont permis de créer quelques revirements.

« Le système que Martin [St-Louis] a mis en place est excellent. Si tu le respectes, ça va bien aller, a raconté Roy. Ce soir, j’ai coupé des jeux parce que je me suis positionné de la façon qu’il veut qu’on le fasse. »

Dans les catégories de ceux qu’on n’attendait pas et de ceux qu’on n’attendait plus, les noms de John Parker-Jones (pour la première catégorie) et de Jan Mysak (dans la deuxième) arrivent en haut de liste.

En compagnie de Mitchell Stephens, ils ont bourdonné près du filet d’Ilya Samsonov. Le jeu physique de Parker-Jones, combiné à la rapidité de Mysak et de Stephens, pourrait résulter en un trio efficace à Laval.

Des erreurs de base

Cayden Primeau a pris place devant le filet du Canadien pendant 60 minutes. Dans l’ensemble, l’Américain a bien fait. Très bien même.

Il a repoussé 24 tirs. Matthew Knies et Mikko Kokkonen ont trompé sa vigilance au cours de la deuxième période.

« Jouer tout le match m’a permis de réellement chasser la rouille, a indiqué Primeau. Chaque fois que tu te retrouves devant le filet, tu dois prouver que tu peux faire le travail. »

Puisque le Tricolore était loin d’avoir une formation complète, on peut comprendre que les unités spéciales ne soient pas tout à fait à point.

Cependant, ça n’explique pas les erreurs de base commises par Justin Barron et Nicolas Beaudin profondément dans leur territoire.

La nonchalance de Barron a d’ailleurs été à l’origine du premier but du match.

Celle de Beaudin n’a pas fait de dommage. Par contre, on peut affirmer que le défenseur de Châteauguay a connu un match difficile.

Par moment, ça semblait aller un peu vite pour celui que le Canadien a acquis des Blackhawks, il y a près d’un an.

Des vétérans discrets

Si on jette un coup d’oeil du côté des vétérans, Martin St-Louis avait formé une unité avec Joel Armia, Sean Monahan et Josh Anderson.

On ne les a pas trop vus avant la dernière portion du troisième vingt lorsqu’Anderson a rétrécit l’écart à un but.

Brendan Gallagher s’est également fait pas mal discret.

Et vous, votre vendredi soir?