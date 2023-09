Le film «Simple comme Sylvain», de Monia Chokri, se hisse au premier rang du box-office québécois

La comédie romantique Simple comme Sylvain, nouveau film de l’actrice et réalisatrice Monia Chokri, s’est hissée au premier rang du box-office québécois pendant sa première semaine à l’affiche.

Sorti vendredi dernier sur plus d’une soixantaine d’écrans à travers la province, le long métrage mettant en vedette Magalie Lépine-Blondeau et Pierre-Yves Cardinal a été le film le plus populaire de la semaine dans les salles obscures de la province, grâce à une récolte de plus de 250 000 $ aux guichets.

« C’est excitant de voir le public québécois faire de Simple comme Sylvain le film le plus populaire de la semaine, s’est réjoui par communiqué le président du distributeur Immina Films, Patrick Roy.

« Une preuve que le public rejoint les critiques dans son appréciation de ce nouveau film de Monia Chokri. Ce film rafraîchissant, intelligent et torride plaît à un large public et l’excellent bouche-à-oreille nous permet de penser que le film poursuivra sur cette belle lancée dans les semaines qui viennent. »

Projeté en première mondiale au Festival de Cannes en mai dernier, Simple comme Sylvain raconte une histoire d’amour entre une professeure de philosophie de 40 ans (Magalie Lépine-Blondeau) et un entrepreneur en construction des Laurentides (Pierre-Yves Cardinal). Le film prendra aussi l’affiche en France plus tard cet automne.