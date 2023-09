Les stars d'Harry Potter rendent hommage à Michael Gambon

De nombreux acteurs de la saga cinématographique Harry Potter, dont Daniel Radcliffe et Rupert Grint, ont rendu hommage à Michael Gambon.

Jeudi, la famille de l’acteur bien-aimé a annoncé son décès, survenu à l’âge de 82 ans, des suites d’une pneumonie. Le comédien britannique a joué le rôle du directeur de Poudlard, le professeur Albus Dumbledore, dans six des films Harry Potter.

Daniel Radcliffe a décrit sa défunte co-star comme l’un des acteurs « les plus brillants et les plus faciles » avec lesquels il ait jamais travaillé. « Malgré son immense talent, ce dont je me souviendrai le plus de lui, c’est à quel point il s’amusait à faire son travail, a-t-il déclaré dans un communiqué. Il était drôle, irrévérencieux et hilarant. »

Rupert Grint s’est dit « tellement triste » d’apprendre le décès de son ancien collègue, qu’il considérait comme un modèle.

Écoutez le segment culturel avec Anaïs Guertin-Lacroix via QUB radio :

« Il a apporté tellement de chaleur et de malice chaque jour sur le plateau, a-t-il déclaré sur Instagram. Il m’a captivé quand j’étais enfant et est devenu un de mes modèles personnels pour trouver plaisir et excentricités dans la vie. »

Le compte Instagram officiel d’Harry Potter a publié une série de photos en noir et blanc de Michael Gambon. « Nous garderons à jamais sa mémoire dans nos cœurs », peut-on lire dans un message accompagnant les clichés.

L’autrice des livres Harry Potter, J.K. Rowling, a confié combien elle avait aimé voir l’acteur donner vie à son personnage de Dumbledore. « La première fois que je l’ai vu, c’était dans Le Roi Lear, en 1982, a-t-elle expliqué dans un communiqué publié sur Twitter/X. Et si tu m’avais dit que cet acteur brillant apparaîtrait dans tout ce que j’avais écrit, j’aurais pensé que tu étais fou. »

Michael Gambon a connu une carrière aussi riche que réussie et est apparu dans plusieurs séries et films à succès, notamment Maigret, Le discours d’un roi, Gosford Park et Layer Cake. L’acteur, né à Dublin, laisse dans le deuil son épouse, Lady Gambon, leur fils Fergus ainsi que les deux enfants qu’il a eus avec Philippa Hart.