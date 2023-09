Panne à la Banque Laurentienne: «je souffre de Parkinson et je ne peux plus payer mes médicaments»

Depuis près d’une semaine, les clients de la Banque Laurentienne n’ont toujours pas accès à leur compte. L’institution financière assure que ses services sont rétablis, mais les clients se plaignent de lenteurs.

Gilles Dufour, un fidèle client de la Banque Laurentienne se voit dans l’impossibilité d’accéder à son compte depuis vendredi dernier.

Le problème, c’est qu’il est atteint de la maladie de Parkinson et «ne peut plus payer pour [ses] médicaments».

M. Dufour explique qu’il a égaré son portefeuille il y a plus d’une semaine. Il a donc fait des démarches pour obtenir un nouveau permis de conduire, une nouvelle carte d’assurance maladie ainsi qu’une nouvelle carte débit.

«Ça fait plus d’une semaine que je tente de faire activer et d’utiliser ma carte de guichet, mais ça ne fonctionne pas», dit-il. «Je téléphone tous les jours depuis vendredi, mais on me fait niaiser. On me transfère à plusieurs reprises pour finalement me raccrocher au nez.»

L’homme de Sainte-Agathe s’est même déplacé jusqu’à une succursale de Montréal pour tenter de régler le problème, en vain.

Caroline Bruens, l’épouse de M. Dufour, s’inquiète maintenant pour son état de santé. Elle estime que les délais à la Banque Laurentienne ont un impact négatif sur ce dernier.

«Quand on souffre de parkinson, ça rend la situation très difficile», explique-t-elle. «Ça lui cause un gros stress et ça augmente ses tremblements.»

À bout de ressources, M. Dufour assure qu’il continuera de téléphoner la Banque Laurentienne jusqu’à ce que le problème soit réglé.

Contrairement à plusieurs autres clients de la Laurentienne, M. Dufour affirme qu’il ne changera d’institution lorsque la situation sera entièrement résolue, car tous ses actifs s’y trouvent depuis plusieurs années.

La Banque Laurentienne s’explique

Rappelons que le problème vient d’une mise à jour du système central qui a mal viré, dimanche. La Laurentienne va prendre le temps d’analyser le tout une fois la tempête passée.

Cette panne de cinq jours est un nouveau coup dur pour la plus petite des huit banques canadiennes, déjà en difficulté.