Questionné sur son changement d’attitude à l’Assemblée nationale, Paul-St-Pierre Plamondon se défend en mentionnant que lui et ses collègues péquistes agissent comme chien de garde.

«Il y a de la job pour quatre [députés péquistes], en termes de promesses brisées, de manque de transparence, de manque de cohérence et ce contrepoids à matière de démocratie, il est important et l'on fait le travail du mieux que l’on peut», dit-il sur les ondes de LCN.

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il demande aux citoyens de la circonscription Jean-Talon de voter pour son parti aux prochaines élections.

«Donnez-nous un quatrième joueur pour que l’on demande des comptes au gouvernement. On demande de la transparence à un gouvernement qui semble être très au-dessus de ses affaires et qui n’a donc pas besoin d’un 90e député en face de nous et c’est un argument qui porte»

Selon lui un député de plus du PQ serait plus pertinent qu’un de la CAQ.

«Un joueur de plus qui demande au gouvernement pourquoi on n’agit pas sur ce qui est de la fixation des prix dans les épiceries, un joueur de plus qui demande pourquoi dans d’autres juridictions on serre la vis aux pétrolières pour ne pas se faire voler à la pompe, mais au Québec on n’ose pas toucher à ça, un joueur de plus qui demande au gouvernement de tenir sa promesse sur les trop-perçus d’Hydro-Québec, etc.»

Voyez l’entrevue complète avec le chef du Parti Québécois dans le vidéo ci-dessus.