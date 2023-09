Recherche d’emploi: l’environnement de travail plus important que le salaire

Les travailleurs priorisent d’abord et avant tout le bonheur dans leur milieu de travail et y accordent plus d’importance que le salaire, et ce, malgré la hausse du coût de la vie.

C’est ce qu’a révélé un récent sondage de l’Événement Carrières – organisateur du Salon de l’emploi et de la formation continue de Montréal – mené auprès de 37 000 chercheurs d’emploi. Ainsi 63 % d’entre eux privilégient « un environnement de travail agréable et stimulant » tandis que 52 % des sondés accordent plus d’importance au salaire.

« Nous sommes étonnés de constater que malgré la situation économique qui s’annonce éventuellement difficile, la pénurie de main-d’œuvre semble persister. De plus, sommes heureux de constater les résultats de sondage. Cela montre que le bien-être au travail demeure une valeur importante pour les travailleurs », a déclaré Éric Boutié, directeur de l’Événement Carrières.

De plus, 86 % seraient prêts à se déplacer en personne à un salon de l’emploi pour augmenter leurs chances de trouver un emploi.

Avec la pénurie de main-d’œuvre qui continue de frapper, de nombreux employeurs chercheront à pourvoir plus de 20 000 postes pendant le Salon de l’emploi de Montréal qui se déroulera les 4 et 5 octobre prochains.