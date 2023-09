Sharon Osbourne raconte son expérience avec Ozempic: «vous ne pourrez pas le prendre pour toujours»

La femme d’affaires, écrivaine et épouse d’Ozzy Osbourne, Sharon Osbourne, a partagé son expérience avec le médicament Ozempic lors d’une entrevue accordée à Piers Morgan.

• À lire aussi: «Je ne pensais pas que ce serait difficile de même»: des Québécois privés d'Ozempic craignent de reprendre le poids perdu

• À lire aussi: La pénurie d'Ozempic fait craindre le pire aux personnes diabétiques

• À lire aussi: Pénurie d’Ozempic: un nouveau médicament arrive sur le marché

Celle qui a été gérante du groupe Black Sabbath explique avoir récemment arrêté de prendre le médicament.

Elle raconte avoir eu constamment des nausées pendant près d’un mois lorsqu’elle a commencé à le prendre.

«Au début, on a la nausée, explique Mme Osbourne. On ne vomit pas physiquement, mais on ressent ce sentiment pendant trois ou quatre semaines. Vous avez vraiment soif et vous n’avez plus envie de manger.»

Écoutez la Dre Julie St-Pierre, lipidologue et pédiatre spécialiste de l’obésité et des maladies cardiovasculaires au micro de Richard Martineau via QUB radio :

Cette absence d’envie de manger est la raison pour laquelle elle ne conseille pas aux jeunes de prendre ce médicament.

«Vous ne pourrez pas le prendre pour toujours, dit-elle. C’est pourquoi je n’arrête pas de dire qu’il faut garder ce produit hors de la portée des jeunes parce qu’ils vont virer fou avec ça, et ce n’est pas bien.»

Sharon Osbourne affirme avoir perdu 42 livres (19 kg) depuis qu’elle a commencé à prendre ce médicament.

«Je n’avais pas l’intention de perdre tout ce poids, et je vais probablement le reprendre dans peu de temps», affirme-t-elle.

De son côté, la fille de Mme Osbourne, qui était également présente lors de l’entrevue accordée à Piers Morgan, estime qu'Ozempic a eu un effet positif sur sa mère.

«J’ai vu ce que ça a fait pour la confiance de ma mère, et je ne peux parler que pour moi [...], mais je pense que [l’Ozempic] en vaut la peine», mentionne-t-elle.

L’Ozempic, un médicament d’abord destiné aux personnes diabétiques, a gagné en popularité ces derniers temps pour ses attributs qui simulent l’hormone que le corps produit naturellement pour ralentir le passage de la nourriture dans l’estomac, ce qui aiderait à se sentir rempli pendant plus longtemps.

De nombreux effets secondaires ont cependant été rapportés pendant la prise de ce médicament.

CNN rapporte que la US Food and Drug Association a récemment apporté une modification à l’étiquette du médicament afin d’indiquer qu’il pourrait causer un blocage des intestins pour certaines personnes.