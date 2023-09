Détresse chez les agriculteurs: «Si ce n’était pas de la travailleuse de rang, je sacrais le feu à ma ferme»

Les organismes qui offrent du soutien psychologique aux producteurs agricoles québécois font face à une forte demande et s’attendent à un automne particulièrement difficile.

« Si ce n’était pas de la travailleuse de rang, je sacrais le feu à ma ferme », lâche Hubert Steben-Chabot, un producteur maraîcher de Saint-Augustin-de-Desmaures.

Au plus fort de son été de misère, il s’est tourné, comme plusieurs de ses confrères, vers une travailleuse de rang, une intervenante en prévention auprès des agriculteurs et de leur famille.

Au Cœur des familles agricoles, un organisme qui regroupe plusieurs de ces travailleuses de rang, souligne une « complexification » des interventions dans la dernière année.

En date de juillet 2023, environ 2000 interventions avaient été effectuées dans les neuf régions desservies, soit plus que le nombre d’interventions nécessaires pour toute l’année précédente.

Écoutez l'entrevue avec Martine Fraser, Travailleuse de rang en Mauricie pour l’organisme Au cœur des familles agricoles, au micro d’Alexandre Dubé via QUB radio :

Des remises en question

Au Cœur des familles agricoles note aussi une hausse des remises en question de l’avenir professionnel chez les jeunes agriculteurs qui suscitent beaucoup d’anxiété.

« Souvent, ce sont deux [à] six générations d’agriculteurs [qui les précèdent]. Ces gens-là ne veulent pas être ceux qui mettent un terme à ce projet », explique la coordonnatrice clinique pour Au Cœur des familles agricoles, Annie Larouche, qui ajoute qu’« échec professionnel » rime souvent avec « échec personnel » dans le monde agricole.

Mme Larouche se réjouit toutefois de voir que de plus en plus d’agriculteurs vont chercher de l’aide, même si des appréhensions sont à déconstruire, particulièrement auprès des plus âgés.

« Plusieurs craignent d’aller gratter les bobos, mais on a une approche orientée vers la recherche de solutions, vers leurs forces », explique-t-elle. « Un agriculteur m’a déjà dit qu’il était soulagé après la consultation parce qu’il pensait qu’il aurait été obligé de pleurer ! »

Au Cœur des familles agricoles craint particulièrement un ressac à la fin de l’automne, lorsque les producteurs seront rentrés des champs.

« Il y a des signes qui ne mentent pas », souligne le directeur général de l’organisme, Samuel Gosselin. « Quand on a des fermes maraîchères qui arrêtent leurs activités en plein mois d’août, ce n’est pas bon signe. »

Régions desservies par Au Cœur des familles agricoles

Bas-Saint-Laurent : 2 travailleuses de rang

Capitale-Nationale–Côte-Nord : 1 travailleuse de rang

Centre-du-Québec : 1 travailleuse de rang

Chaudière-Appalaches : 2 travailleuses de rang

Estrie : 1 travailleuse de rang

Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine : 1 travailleuse de rang

Mauricie : 1 travailleuse de rang

Montérégie : 3 travailleuses de rang

Saguenay–Lac-Saint-Jean : 2 travailleuses de rang

L’organisme Écoute agricole coordonne aussi des travailleuses de rang dans les Laurentides et en Outaouais.

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE

Ligne québécoise de prévention du suicide

• www.aqps.info

• 1-866-APPELLE (277-3553)

Jeunesse, J’écoute

• www.jeunessejecoute.ca

• 1-800-668-6868

Tel-Jeunes

• www.teljeunes.com

• 1-800-263-2266