Tentative de meurtre sur un policier: un cours de désarmement pour le jury

Dans une scène inusitée, le policier qui s’est fait désarmer et tirer dessus lors d’une interception de routine le long de l’autoroute 40 a donné un cours express au jury sur la façon de sortir un pistolet de son étui.

« J’ai autorisé cette reconstitution, car l’arme n’est pas chargée, elle a été sécurisée. Il va le faire devant vous », a déclaré aux jurés le juge François Dadour, ce vendredi au palais de justice de Montréal.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Juste après, il invitait l’agent Sanjay Vig à s’avancer à quelques pieds du jury afin de lui montrer la façon de désarmer un policier. Ce dernier s’est exécuté, sans toutefois dégainer complètement son arme de service, en changeant d’angle pour bien montrer la façon de faire.

« Je n’ai pas de chargeur sur moi et l’arme a été sécurisée par les constables spéciaux », a rassuré l’agent Vig, avant de s’exécuter.

Courtoisie (Photo fournie par la Cour)

Cours important

Cette scène inhabituelle, où un policier sort son arme de service en pleine salle d’audience, est survenue au procès d’Ali Ngarukiye, accusé de s’en être pris violemment à l’agent Vig en janvier 2021.

Ce jour-là, le policier était en train d’intercepter un automobiliste pour cellulaire au volant quand il aurait été attaqué par-derrière. Il s'en est suivi une altercation durant laquelle le policier croyait bien qu’il allait y laisser sa vie.

Courtoisie (Photo fournie par la Cour)

« Le sang me montait à la tête, je voyais des étoiles », a témoigné l’agent Vig.

Et pire encore, à un moment, l’assaillant aurait réussi à voler son arme de service et à lui tirer dessus. D’où l’intérêt de montrer au jury de quelle façon il était possible de sortir le pistolet de l’étui sécurisé d’un policier.

Ces manœuvres sont frappées d’un interdit de publication, a dit le juge aux jurés.

Courtoisie (Photo fournie par la Cour)

Mauvaise personne

L’agent Vig s’est ensuite justifié pour avoir initialement identifié la mauvaise personne quand les secours sont arrivés, mettant son erreur sur le compte de « l’ensemble de la situation ».

« Pour moi, c’était clair que c’était l’automobiliste que je venais d’intercepter, a-t-il dit. Ma priorité, c’était de protéger ma vie. [L’attaque] était intense et violente. »

Cela avait mené à l’arrestation de Mamadi Camara, qui était resté détenu plusieurs jours avant d’être entièrement innocenté.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

« Quand j’ai appris ça, mon interrogation était de savoir c’était qui alors, si c’était une personne qui m’en voulait personnellement. On m’a dit que les enquêteurs n’en avaient aucune idée. Ça a causé un très gros stress, la police a alors pris la décision de me mettre sur un programme de protection de victime. »

Après trois mois d’arrêt de travail, l’agent Vig a expliqué avoir repris du service, dans la section des radars photo.

Ngarukiye, 23 ans, avait par la suite été arrêté. Bien qu’on ignore le mobile du crime allégué, selon la théorie de la Couronne, le tout aurait été planifié. Il a plaidé non coupable à toutes les accusations qui pèsent contre lui, entre autres pour tentative de meurtre et pour avoir désarmé un policier.

Son procès se poursuit toute la journée.